Anamur Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Serkan Boz oldu

Anamur Devlet Hastanesi Başhekimliğine Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Serkan Boz atandı.

Özel bir hastanede görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Serkan Boz Anamur Devlet Hastanesi Başhekimliğine atandı. Op. Dr. Serkan Boz göreve başlamasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, verilen görevi layıkıyla yerine getirmek için mücadele edeceğini belirterek, “Anamur halkının desteğini arkamıza alarak tecrübeli ekibimizle elimizden gelenin en iyisini yapacağımızı ve ilçe halkının hak ettiği, sürekli ve kaliteli yüksek sağlık hizmetini sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Anamur Devlet Hastanesi’nde yaklaşık 4 yıldır başhekimlik görevini yürüten Op. Dr. Hasan Özkan’ın ise Mersin Şehir Hastanesi başhekim yardımcılığı görevine atandığı bildirildi.