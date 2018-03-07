Ananas ödemi hurma tatlı krizlerini önlüyor!

Memorial Şişli Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Uz. Dyt. Merve Yüksek, regl dönemi şikayetlerinden doğru beslenme ile korunmanın yolları hakkında bilgi verdi. Kilo değil ödem



Menstruasyon öncesi başlayan ve bitene kadar kendini gösteren ağırlık artışı hormonal değişiklikler sebebiyle oluşan ödemden kaynaklanmaktadır. Aynı süreçte iştah ve yemek tüketimi de arttığı için kişi kendini kilo almış gibi hisseder. Oysaki bu yalancı bir şişkinliktir ve endişeye kapılmaya gerek yoktur. Ödemi önlemek için bol su ve ananas tüketin



Vücutta ödem birikimini önlemek için öncelikle bol su içilmelidir. Özellikle bu dönemde günde 2,5-3 litre su içmeye özen gösterilmelidir. Ayrıca adet olmadan 1 hafta önce tuz alımı azaltılabilir. Yemekler tuz yerine baharatlarla tatlandırılabilir, salatalara limon ve sirke kullanılabilir. Taze ananas içerdiği “bromelain” maddesi sayesinde ödemlerin çözülmesine yardımcı olur. Hem ödem atmak hem de artan tatlı ihtiyacını karşılamak için ananas tercih edilebilir. Ayrıca maydanoz, lahana gibi sebzeler ve kiraz sapı, mısır püskülü gibi bitki çayları da ödem atmaya yardımcıdır.

Tatlı krizlerini hurma ile önleyin



Bu dönemde östrojen hormonunun azalmasına bağlı olarak çoğu kadında aşırı tatlı tüketme ve karbonhidratlı yiyeceklere düşkünlük hali ortaya çıkar. Tatlı ihtiyacı için kakao oranı yüksek çikolata, bitter çikolata, kuru hurma ve kuru incir gibi kuru meyveler, taze meyveli dondurulmuş yoğurtlar, probiyotik meyveli yoğurtlar, kalori içeriği düşük smoothieler, yulaflı hurmalı şekersiz kurabiyeler ve tatlılar ya da hafif sütlü tatlılar tercih edilebilir. Tarçın tüketimi kan şekerini dengeleyerek tatlı ihtiyacının giderilmesine yardımcı olur. Tarçınlı yoğurt ya da süte karıştırabilecek meyve çeşitleri, yulaf ezmesi veya müsli bu krizlerle baş edebilmeyi kolaylaştırır. Magnezyum kaybı için 1 avuç çiğ badem



Bu dönemde demir ve magnezyum kaybı görülebilir. Bu yüzden magnezyum içeriği zengin badem gibi kuruyemişler, tam tahıllı kahvaltılık gevrekler, yulaf ezmesi içeren kahvaltılar ve muz tüketilmelidir. Demir eksikliği üşüme, daha sık hastalığa yakalanma, halsizlik, yorgunluk, saç dökülmeleri, cilt kuruluğu gibi şikayetlere sebep olabilir. Bu sorun erkeklerden çok kadınları ilgilendirir çünkü her ay menstruasyon döneminde önemli oranda demir kaybı yaşanır. Kaybedilen bu demirin mutlaka telafi edilmesi gereklidir. Eğer bir demir eksikliği söz konusu ise doktor önerisi ile ilaç tedavisinin yanı sıra demirin en zengin kaynakları olan hayvansal gıdalar beslenme planında bulundurulmalıdır. Yumurta, kırmızı et, tavuk, balık, yoğurt ve peynir mutlaka düzenli tüketilmelidir. Ayrıca ciğer gibi sakatatlar da önemli demir kaynaklarındandır. Kolesterol problemi yoksa, hijyen konusunda dikkatli olmak koşuluyla ayda iki defa ızgara veya yağsız tavada pişirilerek ciğer tüketilebilir.