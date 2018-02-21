Anaokulu öğrencilere ambulans eğitimi verildi

Atatürk İlköğretim Okulu ve Atabey İlköğretim Okulu Anasınıfı öğrencilerine, Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi personeli tarafından Ambulans Eğitimi verildi.

Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi personeli tarafından Atatürk İlköğretim Okulu ve Atabey İlköğretim Okulu Anasınıfı öğrencilerine Ambulans Eğitimi verildi. Hastanenin tam donanımlı ambulansı ile birlikte Atatürk İlköğretim Okulu ve Atabey İlköğretim Okuluna giden hastane personeli, ambulans hizmetleri ve ambulansı tanımak için öğrencilere eğitim verdi. Hastanenin tam donanımlı ambulansı ile birlikte okula giden hastane personeli tarafından anaokulu öğrencilerine acil bir durumda yapmaları gerekenleri, nasıl ambulans çağıracakları anlatıldı. Çocuklarla tek tek ilgilenen ambulans personeli, ambulansın içinde bulunan ekipmanları ve bu malzemelerin hangi durumlara kullanılması gerektiği bilgilerini edindi.