Anestezi ile ağrısız bir doğum mümkün olabileceğini ifade eden Anestezi Uzm. Dr. Hüseyin Öz, ağrısız doğum ile ilgili bilgiler paylaştı.

Uzun yıllar yoğun bakım ünitelerinde Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzman Doktoru olarak görev yapan Anestezi Uzm. Dr. Hüseyin Öz ağrısız doğum ile ilgili bilgiler paylaştı. Uzm. Dr. Öz, anestezi ile ağrısız bir doğum mümkün olabileceğini söyledi.

Ağrısız doğumun, anne adaylarının doğumlarını ağrısız olarak yaşamalarına olanak veren bir yöntem olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Öz, ’’Doğum kadınların yaşamları boyunca meydana gelen en ağrılı durumlardan biridir. Doğumda yaşanan ağrılar annenin acı çekmesine ve stres altında olmasına neden olurken, doğum sonrasında yorgun düşmesine sebep olur. Bu nedenle normal doğumlarda belden epidural aralıktan yapılan uyuşturma uygulaması ağrısız doğum yapabilme olanağı sağlamıştır’’ dedi.

Ağrısız doğum uygulaması

Ağrısız doğum uygulaması ne zaman yapıldığı konusunda bilgi veren Uzm. Dr. Öz, ’’Anne adaylarında rahim kasılmalarının düzenli hale gelmesinden sonra rahim ağzının yaklaşık olarak yüzde 60-70 oranında incelmesi ve rahim ağzının 4 santim açılması durumunda ağrısız doğum uygulaması yapılır. Bu uygulamanın erken yapılması doğumu geciktirebilir, geç yapılması da annenin gereksiz ağrı çekmesine ve ağrılardan dolayı uygulamanın yapılamamasına neden olabilir. Bu yüzden en uygun zamanda uygulama yapılmalıdır’’ şeklinde konuştu.