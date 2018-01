“Ani hastalıklar karşısında yakın çevrenizden destek alın”

İSTANBUL, (DHA)- ANİDEN ortaya çıkan hastalıklar karşısında her bireyin farklı psikolojik tepkiler verdiğini belirten Doç. Dr. Aylin İlden Koçkar, "Kişi bu süreçte arkadaş, eş, dost ve aile gibi kendisine iyi gelecek sosyal destek mekanizmalarından yardım almalıdır” dedi.

Yaşamda insanın karşısına çıkan olumsuzluklardan bir tanesi olan hastalık süreci bireyin psikolojisini olumsuz etkileyebiliyor. Hastalık haberi karşısında her bireyin ayrı psikolojik tepkiler verdiğine dikkat çeken Altınbaş Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Aylin İlden Koçkar, "İnsanlar hiçbir şeyin yanlış gitmeyeceği ve her şeyin yolunda olduğunu düşünerek yaşam yolculuğunu sürdürüyor. Aniden bir hastalığa yakalandığını öğrendiğinde de algılamada kırılma oluyor. Bazıları bir anda her şeyin bittiğini düşünürken bazıları ise yaşananları inkar edebiliyor” dedi.

"SOSYAL DESTEĞİN ETKİSİ ÇOK BÜYÜK"

Hastalığın neden olduğu olumsuz duygular karşısında psikolojik savunma mekanizmalarının önemli olduğunu belirten Doç. Dr. Aylin İlden Koçkar, "Kişi, daha önce zorlu yaşam olaylarıyla nasıl başa çıktıysa benzer yolları izleyebilir. Kişi kendisine ‘Daha önce ben hangi yöntemleri kullandım ve ne işe yaradı?' gibi sorular sormalı. Psikolojik iyileşme sürecinde sosyal destek mekanizmalarının etkisi çok büyük. Arkadaşlar, eş, aile arasından kişiye iyi gelecek olan bireyleri kişi kendisi seçmeli” diye konuştu.