Ani hava değişiklikleri hasta ediyor

Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Yusuf Şentürk, özellikle son günlerde yaşanan ani hava değişikliklerinin hastalığa davetiye çıkarttığını belirterek, insanları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Mevsimsel geçişlerin dışında artık iklim değişiklikleri nedeniyle havaların bir gün sıcak, bir gün ise soğuk geçmesinin özellikle gribi tetiklediğini belirten Büyük Anadolu Meydan Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Yusuf Şentürk, "Birçok hasta bu hastalık üzerine uzman doktor yardımı almadan kulaktan dolma bilgilerle ilaç kullanıyor. Gribe iyi gelir diyerek hiç bilmediğiniz ilaçları içmek faydalı olmak yerine zarar getirir. Virüs kaynaklı bir solunum yolu hastalığı olan grip, doğru tedavi edilmediği takdirde önemli sağlık sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Grip çok bulaşıcı bir hastalık olmakla birlikte genellikle grip olan bir kişinin öksürmesi, hapşırması, el teması yoluyla hastalık herkese geçebilir” dedi.

Grip hastalığının belirtileri

Grip hastalığının belirtilerine değinen Şentürk, şunları söyledi: “Hasta kişiler hastalık belirtileri ortaya çıkmadan bir gün öncesine ve hastalandıktan yedi gün sonrasına kadar hastalığı bulaştırırlar. Bu durum kişinin gribe yakalandıklarını bilmeden bile virüsü bulaştırabileceği anlamına gelir. Göz kapaklarınız kaşınıyorsa, burun akıntısı, hapşırma, burun içinde kaşınma durumları oluyorsa, baş ağrısı, vücutta yüksek ateş gibi durum varsa, vücutta halsizlik, yemek yememe ve su içme gibi istekleri yoksa, normal sıcak ortamlarda üşüme veya titreme gibi durumlar oluyorsa grip olmuşsunuz demektedir ve acilen uzman doktor tarafından tedavi edilmeniz gerekmektedir. ‘Gripten nasıl korunur?’ sorusunun net bir cevabı yok denilse de; vücudunuzun hijyenik ve her zaman temiz olması ve doktorunuzun vereceği ilaçları eksiksiz ve zamanında kullanılması hastalık üzerinde oldukça büyük etkisi olduğunu unutmamak gerekir.”