Ani işitme kaybı sonrası 72 saat çok kritik!

Tıbbi olarak ani işitme kaybının 3 gün içinde gelişen, 30 desibelden fazla işitme kaybının görüldüğü, iç kulak veya işitme sinirinden kaynaklanan işitme kayıpları olarak adlandırıldığını belirten Yrd. Doç. Dr. Aşkıner şunları söyledi:

"Kulakta birden başlayan duyma kayıplarının en sık nedenleri arasında, kulak kiri, orta kulak iltihabı, orta kulakta sıvı birikmesi, kulak zarı delinmesi ve kulak travmaları gelmektedir. Bu saydığımız hastalıklarda tedavi 3-5 gün gecikse bile önemli bir problem ortaya çıkmaz. Ancak ani idiopatik işitme kaybı(ani işitme kaybı), tedavisi geciktirildiğinde sağırlığa kadar ilerleyen bir hastalıktır. Bu nedenle duyma kaybı yaşayan insanlar, bu durumu ‘nasılsa geçer’ diyerek ihmal etmemelidir."

ÇINLAMA VE UĞULTU İŞİTME KAYBI BELİRTİSİ OLABİLİR



Ani işitme kaybının nedenlerinin viral enfeksiyonlar, damarsal olaylar, otoimmün nedenler (vücudun savunma sisteminin tahribatı), tümörel olaylar, çok yüksek sese maruz kalma, ani basınç değişikliği, bazı sistemik hastalıklar ve kanser ilaçları olabileceğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Aşkıner yüzde 85 oranında herhangi bir neden saptanamadığını da belirtti.