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Ani işitme kaybı sonrası 72 saat çok kritik!

SAĞLIK HABERLERİ | 12.02.2018 17:46 | Son Güncelleme

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ömer Aşkıner ani işitme kaybının kalıcı hasarlara yol açtığını ve düşüncesiyle önemsenmeyen ani işitme kayıplarının ciddi olabileceğini söyledi. Yrd. Doç. Dr. Aşkıner, ani işitme kayıplarında en önemlisinin 3 gün içinde tedaviye başlamak olduğunu da söyledi.

Ani işitme kaybı sonrası 72 saat çok kritik!

Tıbbi olarak ani işitme kaybının 3 gün içinde gelişen, 30 desibelden fazla işitme kaybının görüldüğü, iç kulak veya işitme sinirinden kaynaklanan işitme kayıpları olarak adlandırıldığını belirten Yrd. Doç. Dr. Aşkıner şunları söyledi:

"Kulakta birden başlayan duyma kayıplarının en sık nedenleri arasında, kulak kiri, orta kulak iltihabı, orta kulakta sıvı birikmesi, kulak zarı delinmesi ve kulak travmaları gelmektedir. Bu saydığımız hastalıklarda tedavi 3-5 gün gecikse bile önemli bir problem ortaya çıkmaz. Ancak ani idiopatik işitme kaybı(ani işitme kaybı), tedavisi geciktirildiğinde sağırlığa kadar ilerleyen bir hastalıktır. Bu nedenle duyma kaybı yaşayan insanlar, bu durumu ‘nasılsa geçer’ diyerek ihmal etmemelidir."

ÇINLAMA VE UĞULTU İŞİTME KAYBI BELİRTİSİ OLABİLİR

Ani işitme kaybının nedenlerinin viral enfeksiyonlar, damarsal olaylar, otoimmün nedenler (vücudun savunma sisteminin tahribatı), tümörel olaylar, çok yüksek sese maruz kalma, ani basınç değişikliği, bazı sistemik hastalıklar ve kanser ilaçları olabileceğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Aşkıner yüzde 85 oranında herhangi bir neden saptanamadığını da belirtti.

Tek ya da çift kulakta aniden gelişen duyma kaybının en sık görülen belirti olduğunu söyleyen Dr. Aşkıner, “Bazen ilk belirti kulakta uğultu, çınlama, dolgunluk hissi, baş dönmesi olabilmekte. Hasta çınlama ve uğultudan dolayı işitme kaybını farkedemeyebiliyor veya uğultunun bazen kulak ağrısı olarak tarif edildiğine şahit oluyoruz” dedi.

Muayenede kulak yolu ve kulak zarında bir problem görülmediğinde hastalıktan şüphelenildiğini ve işitme testi yapıldığını belirten Dr. Aşkıner, gerekli görülürse işitme kaybının nedenini bulmak için metabolik, damarsal, enfeksiyöz nedenlere yönelik tetkikler istenebileceğini söyledi. Şüpheli durumlarda kulak MR görüntülemesine başvurulduğunun da önemle altını çizdi.

ANİ İŞİTME KAYBI TEDAVİSİNE HIZLA BAŞLAMAK TEDAVİ ŞANSINI ARTIRIYOR

Tedavide esas önemli ve tedavi başarısını etkileyen olayın hızlı bir şekilde tedaviye başlanması olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Aşkıner "İlk 3-4 günden sonraki geçen her gün tedavi şansı azalmaya başlıyor. 2 haftayı geçirmiş hastalarda tedavi şansı oldukça azalmakla beraber, 1 ayı geçen vakalarda neredeyse tedavi ihtimali kalmıyor. Ancak yine de bu hastalara tedavi imkanı sunulmalıdır" dedi. (DHA)

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