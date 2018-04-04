Ani zayıflama pankreas kanseri nedeni! Bu belirtilere dikkat!

Sadece bir demet maydanoz kadar ağır bir organımız pankreas… Oysa ki, ağırlığıyla kıyaslanmayacak derecede büyük bir işlevi var. Vücudumuzda kan şekeri düzeylerinin düzenlenmesinde görev yapan ‘insülin’ ve ‘glukagon’ isimli hormonları üreterek dolaşım sistemimize verir. Bir diğer önemli görevi ise gıdaların sindirimine yardımcı olan çeşitli enzimleri üreterek ince bağırsaklarımıza salmaktır. 10 HASTADAN 1’İ ERKEN TEŞHİS EDİLEBİLİYOR



12-15 cm uzunluğunda, 60-80 gram ağırlığındaki pankreas, karnımızın arka kısmında, mide ile omurgamız arasında yatay olarak konumlanır. Dalakla, bağırsakları ve karaciğeri besleyen büyük hayati damarlarla ve safra yollarıyla çok yakın komşudur. İşte hem bu hayati damarlara yakın komşuluğu hem de organın yeri sebebiyle ‘pankreas organının kanseri’, en geç bulgu veren kanser türleri arasında ilk sıralarda gelir. Öyle ki, pankreas kanserli vakaların yalnızca yüzde 10 ila yüzde 15'i hekime başvurduğunda ameliyat edilebilir evrede yakalanabiliyor. Hastalar uygun şekilde ameliyat edilip mevcut onkolojik tedavileri alsalar dahi, sadece dörtte biri 5 yıl yaşayabiliyor. Ameliyat edilemeyen evrelerdeki hastalar için ise ortalama yaşam beklentisi genellikle 3 ila 6 ay arasında değişiyor. Peki, bu en sinsi ve çok hızlı ilerleyen kanserle savaşmak ve erken teşhis mümkün mü? VM Medical Park Pendik Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Metin Kement, pankreas kanseri ile ilgili önemli bilgiler verdi…

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Pankreas dokusundan ortaya çıkan kanserler organın konumu sebebiyle erken evrelerinde genellikle şikayete yol açmazlar, bu sebeple nadiren erken yakalanabilirler. Ancak pankreas kistlerinden ortaya çıkan kanserler veya aile öyküsü nedeniyle tarama yapılan kişilerde bu kanserlerin erken tespiti mümkün olabilir. Her 10 pankreas kanseri vakasının 8'inden fazlasında tanı 60 yaş ve üzerindeki kişilerde konulmaktadır. Her 10 pankreas kanseri vakasının 1’inde ailesel yatkınlık söz konusudur, ailesel yatkınlığı olan kişilerde pankreas kanserleri daha erken yaşlarda ortaya çıkabilir. Pankreas kanseri riski erkeklerde kadınlara göre 1.3 kat daha fazladır. Pankreas kanserini tehlikeli hale getiren üç faktör vardır. Birincisi pankreas kanserleri organın yerleşimi sebebiyle genellikle geç bulgu verirler, ikincisi pankreas çok hayati büyük damarlar ile yakın komşuluk göstermektedir. Üçüncüsü günümüzde onkolojik tedavilerde (ilaç-ışın) çok ciddi ilerlemelere rağmen, henüz pankreas kanseri için çok etkili tedaviler mevcut değildir.

DİYABET VE OBEZİTE EN ÖNEMLİ RİSK FAKTÖRLERİ

Pankreas kanseri riskini artırabilecek risk faktörleri şunlardır: Pankreasın kronik iltihabı (kronik pankreatit)

Diyabet

Pankreatik kanser aile öyküsü

BRCA2 gen mutasyonu, Lynch sendromu ve ailesel atipik mol-malignant melanom (FAMMM) sendromu da dahil olmak üzere kanser riskini artırabilen genetik sendromların aile öyküsü

Sigara içmek

Obezite

Yaşlılık (Çoğu pankreas kanseri 65 yaşından sonra ortaya çıkar) Geniş çaplı bir çalışma, sigara içimi, uzun süredir devam eden diyabet ve kötü beslenme kombinasyonunun, pankreas kanseri riskini tek başına bu faktörlerden herhangi birinin riskinin ötesinde artırdığını göstermiştir. BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Maalesef organın yerleşiminden dolayı pankreas kanseri vakalarının büyük çoğunluğunda belirtiler ileri evrelerde ortaya çıkmaktadırlar. Bu belirtiler şu şekilde sıralanabilirler; Sırtınıza yansıyan üst karın bölgesinde ağrı

İştah kaybı ve/veya istenmeyen kilo kaybı

Gözlerinizdeki beyazların ve cildinizin sararması (sarılık)

Yeni başlangıçlı diyabet

Depresyon

Kan pıhtılaşmasında artış