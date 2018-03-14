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Anka Şeker hastalarına derman oldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.03.2018 10:42 | Son Güncelleme

Gaziantep’te, yıllarca insülin kullanarak hayatta kalma mücadelesi veren diyabet hastaları, Özel Gaziantep Anka Hastanesi’nde gerçekleştirilen kapalı yöntem metabolik cerrahi sonrası şekerden kurtularak sağlığına kavuşuyor.Özel Gaziantep Anka Hastanesi yaptığı başarılı şeker ameliyatlarına yenilerini eklemeye devam ediyor.

Anka Şeker hastalarına derman oldu

Gaziantep’te, yıllarca insülin kullanarak hayatta kalma mücadelesi veren diyabet hastaları, Özel Gaziantep Anka Hastanesi’nde gerçekleştirilen kapalı yöntem metabolik cerrahi sonrası şekerden kurtularak sağlığına kavuşuyor.
Özel Gaziantep Anka Hastanesi yaptığı başarılı şeker ameliyatlarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Yıllardır şeker hastalığı ile mücadele eden iki hasta daha Özel Gaziantep Anka Hastanesi’nde metabolik cerrahi ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonla şekerden kurtuldu. 17 yıldır şeker hastalığı ile mücadele eden 49 yaşındaki Kemal Kaya ile 10 yıldır şeker hastası olan 55 yaşındaki Nuriye Dal, hastalıktan kurtulmak için Özel Gaziantep Anka Hastanesi’ne başvurarak, kendilerini hastanenin metabolik cerrahi ekibine emanet etti. Yapılan tetkiklerin ardından operasyon için bir engelin olmadığı tespit edilince, hastalar Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Olcay Arıcı tarafından ameliyata alındı. Başarılı geçen operasyonun ardından Op. Dr. Arıcı, “Yıllardır Tip 2 diyabet ile mücadele eden iki hastamız, bize başvurarak artık bu hastalıktan kurtulmak istediklerini söyledi. Hastanemizde yapılan tetkiklerin ardından ameliyata karar verdik. Laparoskopik yani kapalı yöntemle gerçekleştirdiğimiz operasyonlar başarılı geçti. Ameliyatın ardından hastalarımızın şeker değerleri normal seviyelere düştü ve hastalarımız artık insülin kullanmayacaklar” dedi.
Ameliyatın ardından kısa sürede toparlanan Kemal Kaya, “Diyabetle yıllardır mücadele ediyordum. İnsülin kullanmama rağmen şeker değerim normalin üstünde seyrediyordu. Şeker hastalığı nedeniyle ayağımda uyuşmalar ve damar rahatsızlıkları baş göstermeye başlamıştı. Yüksek tansiyon ve kolesterol şikayetlerim de vardı. Özel Gaziantep Anka Hastanesi’nde ameliyatla birçok kişinin şeker hastalığından kurtulduğunu öğrendim. O hastalarla iletişime geçip, ameliyatın başarılı geçip geçmediğini sordum. Hepsi sonuçtan memnundu. Ben de vakit kaybetmeden Özel Gaziantep Anka Hastanesi’ne başvurdum.İyi ki de başvurmuşum. Kendimi kısa bir süre geçmesine rağmen çok iyi hissediyorum ” şeklinde konuştu.
10 yıldır şeker hastası olan ve ameliyatla sağlığına kavuşan 55 yaşındaki Nuriye Dal ise, Özel Gaziantep Anka Hastanesi ve operasyonu gerçekleştiren Op.Dr. Olcay Arıcı’ya ve kendisi ile yakından ilgilenen metabolik cerrahi ekibine teşekkür etti. Ameliyat öncesi şeker hastalığına bağlı olarak ayaklarında ciddi ağrılar olduğunu, bir gözünün görme yetisini neredeyse kaybettiğini, diğer gözünde de sıkıntılar olduğunu dile getiren Dal, “Ameliyatın ardından kendimi daha iyi hissediyorum. İnsülin kullanmama rağmen ameliyat öncesi 400 mg’lerin altına düşmeyen şeker değerim ameliyatın ardından 200 mg’lere düştü. Doktorum bu değerin bir düre sonra normal seviyelere düşeceğini belirtiyor. İnsülin kullanmayı kestim. Çok mutluyum ”diye konuştu. Şeker hastalığının artık bir kader olmadığını dile getiren Op.Dr. Arıcı, ilaç, insülin ve medikal tedavi ile kontrol altına alınamayan Tip 2 şeker hastalarında metabolik cerrahi ameliyatlarını uyguladıklarını belirterek,”Operasyonun ardından hastaların kan şekeri etkin şekilde kontrol altına alınıyor. İnsülin kullanmayı bırakan hastanın hastalığa bağlı rahatsızlıkları ortadan kalkarken, kilosu da kontrol altına alınıyor. Ayrıca bu operasyonla şeker hastalığına bağlı meydana gelebilecek uç organ hasarları önlenmiş oluyor. Operasyon, laparoskopik yani kapalı yöntemle gerçekleştirildiği için hasta, sosyal hayatına erken dönüyor.1 ay kadar sıvı beslenen hastalar daha sonra istediklerini yiyebiliyor. Ameliyat olan hastaları 1 yıl boyunca düzenli olarak takip ediyoruz” diye konuştu.

Anka Şeker hastalarına derman oldu

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