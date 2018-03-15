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Anka’da anlamlı kutlama

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.03.2018 12:23 | Son Güncelleme

Özel GaziantepAnka Hastanesi’nde, 14 Mart Tıp Bayramı hastane yönetimi, doktor ve sağlık çalışanlarının katılımıyla kutlandı.Özel Gaziantep Anka Hastanesi yönetimi, hastane bünyesinde görev alan doktor ve sağlık çalışanlarını 14 Mart Tıp Bayramı’nda unutmadı.

Anka’da anlamlı kutlama

Özel GaziantepAnka Hastanesi’nde, 14 Mart Tıp Bayramı hastane yönetimi, doktor ve sağlık çalışanlarının katılımıyla kutlandı.
Özel Gaziantep Anka Hastanesi yönetimi, hastane bünyesinde görev alan doktor ve sağlık çalışanlarını 14 Mart Tıp Bayramı’nda unutmadı. Gaziantep Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Genel Müdür Uzman Dr. Cengiz Bayram, Yönetim Kurulu üyesi Ali İhsan Sofuoğlu,14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla polikliniklerdeki doktorları ve sağlık çalışanlarını ziyaret edip, onların bayramını kutladı. Doktor ve sağlık çalışanlarının gece gündüz demeden her koşulda büyük özveriyle görev yaptığını hatırlatan hastane yönetimi, çalışanlarının haklarının ödenmeyeceğini vurgulayarak, "Sağlık en değerli hazinedir. İnsanlara en iyi sağlık hizmetini vermek ve en kısa zamanda iyileşmenizi sağlamak Özel Gaziantep Anka Hastanesi olarak öncelikli hedefimizdir. Bu hedef doğrultusunda kişilerin ihtiyacı olan sağlık hizmetleri talebini karşılamak yaşam kalitelerini ve hayat standartlarını yükseltmek için var gücüyle çalışan doktor ve sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Ne yazık ki hekim ve sağlık çalışanlarımız bu kutsal görevi yerine getirirken zaman zaman hak etmedikleri bazı olumsuz davranışlara ve şiddete maruz kalmaktadırlar. Yaşanan her şiddet olayı bizleri derinden yaralamaktadır. Biz, sevgi ve merhametin sembolü olan kutsal bir alanda artık üzücü olayların yaşanmamasını istiyoruz.Bu duygu ve düşüncelerle sağlık hizmeti alanında özveriyle çalışan doktorlar ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz” dedi. Hastane yönetimi tarafından 14 Mart Tıp Bayramı anısına, hastanede görev yapan hekimlere çiçek ve Üzerlerinde isimlerinin yazılı olduğu kalem hediye edilirken, sağlık çalışanlarına da çeşitli hediyeler verildi.
Doktor ve hastane çalışanları hastane yönetimine, bu özel günde kendilerini unutmadıkları için teşekkür etti.Kutlamalar kapsamında 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle hazırlanan pasta doktor ve sağlık çalışanları ile birlikte kesilerek ikram edildi.

Anka’da anlamlı kutlama

Anka’da anlamlı kutlama

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