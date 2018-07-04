Mersin'deki saldırının eş değer ilacın hastaya verilmesinden dolayı gerçekleştiğinin basına yansıdığı belirtilen açıklamada, eş değer ilaç ve orijinali arasında tedavinin etkinliği konusunda hiçbir ayrım bulunmadığı vurgulandı.

Çok yakın bir zaman önce, Ankara'daki bir eczanede de eczacının hastanın reçetesiz antibiyotik talebini karşılamadığı için saldırıya uğradığı belirtilen açıklamada, "Her iki saldırıda da bir can kaybı yaşanmamış olması, tek tesellimiz olmakla birlikte, sağlık çalışanlarının yaşadığı şiddet olaylarının artması bizleri derinden üzmektedir." ifadesine yer verildi.

Ankara Eczacı Odası Yönetim Kurulu tarafından, Mersin'in Tarsus ilçesinde bir eczanede, eczacının hastaya eş değer ilaç vermek istemesi üzerine gerçekleştiği öne sürülen, biri ağır 4 kişinin yaralandığı olaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Ankara Eczacı Odasınca, reçetelere ilaç ismi yerine, etken madde isminin yazılmasının, eczacı ve vatandaş arasında eş değer ilaca ilişkin olası sorunları ortadan kaldırma konusunda önemli bir adım olacağı belirtildi.

Açıklamada, şu değerlendirmeler yapıldı:

"Odamız Denetleme Birimine hastalardan gelen her 10 yazılı şikayetten 2'si eczanelerde eş değer ilaç verilmesi ile ilgilidir. Yine günlük olarak eş değer ilaç konusunda telefon ile en az 3 hasta şikayette bulunmaktadır. Haftalık olarak ortalama 20 telefon şikayeti aldığımız bu konu ile ilgili, Odamız ilgili birimince muadil/eş değer ilaç arasında herhangi bir fark olmadığına dair bilgi, hastalarımıza sunulmakta ve halkımız eş değer ilaç konusunda sözlü ve yazılı olarak bilgilendirilmektedir.

Odamız tarafından yapılan bu bilgilendirmelerin hastaların sağlık okuryazarlığını artırdığına inanmakla birlikte, bu bilgilendirme sadece şikayette bulunan hastalara yapılabildiği için tüm kamuoyunun bilgilendirilmesi konusunda daha fazla çabanın gösterilmesi gerekmektedir."

Kamuoyunun eş değer ilaç başta olmak üzere, eczane hizmetleri de dahil tüm sağlık hizmetleri konusunda bilinçlendirilmesinin talep edildiği açıklamada, şunları kaydedildi:

"Doktorlarımızın yazdığı reçetede ilaç adı yerine; etken maddenin önemli olduğu konusunda hastalarını bilgilendirmelerinin eş değer ilaç ile ilgili hastaların eczacılara göstermiş olduğu tepkiyi azaltacağına, reçetelere ilaç ismi yerine, etken madde isminin yazılmasının bu problemi ortadan kaldırma konusunda önemli bir adım olacağına inanıyoruz."

