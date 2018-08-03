Ankara Eczacı Odasınca, vatandaşların nöbetçi eczane aramasına son verecek "AEO Nöbet" uygulamasının, sanal marketlerde yerini aldığı bildirildi.
Ankara Eczacı Odasından yapılan açıklamaya göre, eczanelerin bilgilerini içeren ve kişilerin kendilerine en yakın eczaneyi bulmasını ve yol tarifi almasını sağlayan, "AEO Nöbet Uygulaması" IOS ve Android uyumlu akıllı telefonlarda uygulamaya geçti.
IOS ve Android işletim sistemlerine uyumlu hale getirilen uygulamanın eczanelere ulaşmayı kolaylaştıracağı, sanal marketlerden ücretsiz indirilebileceği ve en yakın eczaneye bir tıkla ulaşımın sağlanacağı belirtildi.
Ankara'da hizmet veren tüm eczanelerin bilgilerini içeren uygulamanın, konum servisleri aracılığıyla kişilerin kendilerine en yakın eczaneyi bulmalarını ve yol tarifi almalarını sağlayacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Uygulamayla nöbetçi eczane arama problemi de ortadan kalkacak. Kişiler kendilerine en yakın nöbetçi eczaneyi, yine konum servisleri aracılığıyla bulabilecek, yol tarifiyle kendisine en yakın nöbetçi eczaneye en kısa sürede ulaşabilecek. Tüm nöbetçi eczanelerin listesinin yer aldığı uygulamada, tek dokunuşla nöbetçi eczaneler aranabilecek. Uygulamada yer alan "harita" sekmesinde, Ankara'daki tüm nöbetçi eczanelerin konumlarını görmek de mümkün olacak."
İncirlik Üssü ile ilgili TAYDER'den gündemi sarsacak talep: ABD askerleri tutuklansın!
‘Türk-Amerikan İlişkileri En Büyük Krizini Yaşıyor’
ABD-Türkiye hattında sular durulmuyor! Ankara hesap hatası mı yaptı?
Seçim öncesi sözleriyle gündeme oturan Kanatlı Hint Horozları Çoğaltma ve Koruma Derneği Başkanı'ndan ABD'ye tepki
Samsun'da Tacikistanlı bir kadın evinin banyosunda ölü bulundu
Meclis'te HDP'ye büyük şok
O dünyanın en gözde bekarı! Bakın servetini nasıl harcıyor
Tartışma yaratan görüntüler: Onu küresel ısınma bu hale getirdi
CHP'yi karıştıracak iddia! Ankara'da buluşacaklar
Hastane kapısında kurşun yağdırdılar!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi
Yüz binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor! 0.5 ham puan kuralı muamması
WhatsApp Business API'ında ücretli dönemi başlattı!
Dil kanseri aft ile karıştırmayın! Dil kanseri belirtileri neler? Dil kanseri tedavisi nasıl yapılır?
Whatsapp'a yeni özellik yakında geliyor!
Stres belirtileri neler? Stresi azaltma yöntemleri neler? Sarılmak stresi azaltıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum