Ankara Eczacı Odasınca, vatandaşların nöbetçi eczane aramasına son verecek "AEO Nöbet" uygulamasının, sanal marketlerde yerini aldığı bildirildi.

Ankara Eczacı Odasından yapılan açıklamaya göre, eczanelerin bilgilerini içeren ve kişilerin kendilerine en yakın eczaneyi bulmasını ve yol tarifi almasını sağlayan, "AEO Nöbet Uygulaması" IOS ve Android uyumlu akıllı telefonlarda uygulamaya geçti.

IOS ve Android işletim sistemlerine uyumlu hale getirilen uygulamanın eczanelere ulaşmayı kolaylaştıracağı, sanal marketlerden ücretsiz indirilebileceği ve en yakın eczaneye bir tıkla ulaşımın sağlanacağı belirtildi.

Ankara'da hizmet veren tüm eczanelerin bilgilerini içeren uygulamanın, konum servisleri aracılığıyla kişilerin kendilerine en yakın eczaneyi bulmalarını ve yol tarifi almalarını sağlayacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uygulamayla nöbetçi eczane arama problemi de ortadan kalkacak. Kişiler kendilerine en yakın nöbetçi eczaneyi, yine konum servisleri aracılığıyla bulabilecek, yol tarifiyle kendisine en yakın nöbetçi eczaneye en kısa sürede ulaşabilecek. Tüm nöbetçi eczanelerin listesinin yer aldığı uygulamada, tek dokunuşla nöbetçi eczaneler aranabilecek. Uygulamada yer alan "harita" sekmesinde, Ankara'daki tüm nöbetçi eczanelerin konumlarını görmek de mümkün olacak."

