Ankara Şehir Hastanesi Bilkent açılış için gün sayıyor

Consruction Concession Nexus (CNN) Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Murad Bayar, yatırımları holdingleri tarafından gerçekleştirilen Ankara Şehir Hastanesi Bilkent’le ilgili, “Sağlık Bakanlığı ile olan sözleşmemiz Ekim ayına kadar kampüsün tamamını bitirmemizi öngörüyor. Mayıs ayından başlayarak üç aşama halinde hastanemizi faaliyete geçirmeyi amaçlıyoruz. Burası Sağlık Bakanlığı ile sözleşme altında yürüttüğümüz kamu-özel ortaklığı projesi” dedi.

Türkiye’nin sağlık alanındaki en büyük kamu-özel iş birliği projesi olan ve yatırımı CCN Yatırım Holding tarafından gerçekleştirilen Ankara Şehir Hastanesi Bilkent’te çalışmalar son aşamaya geldi. Hastane hakkında bilgi veren CCN Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Murad Bayar, Holding olarak bu derecede büyük ölçekteki projenin tüm aşamalarını başarıyla gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını belirterek, holding olarak diğer çözüm ortaklarıyla birlikte birçok destek hizmeti sunduklarını ifade etti. Bayar, “Herkes en kaliteli, hızlı ve konforlu sağlık hizmetini ücretsiz almaya devam edecek’’ diye konuştu.

"Yatak kapasitesinde dünyanın üçüncü büyük hastanesiyiz"

Ankara Şehir Hastanesi Bilkent’in, Türkiye’de kamu özel iş birliği modelinde, kreditör konsorsiyumuyla ve uluslararası standartlarda kredi sözleşmesi imzalanmış en büyük sağlık projesi olduğunu söyleyen Bayar, “ Toplam 3 bin 810 yatak kapasitesi ile dünya sıralamasında üçüncü gelen Ankara Şehir Hastanesi Bilkent’te, bin 11 poliklinik, 700 yataklı yoğun bakım ünitesi, 131 ameliyathane, 127 yataklı kemoterapi merkezi, 65 tedavi kabininin yer aldığı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi, 38 yataklı diyaliz merkezi, ve 10 yataklı iyot tedavi servisi bulunuyor’’ açıklamasında bulundu.

Holding olarak yeni ve güçlü bir gelecek inşa ettiklerini belirten Bayar, “Sağlık alanındaki deneyimimiz, uzman kadrolarımız ve çok yönlü, nitelikli yatırımlarımızla ülkemize değer katmaktan kıvanç duyuyoruz. Mersin Şehir Hastanesi’nin ardından Ankara Şehir Hastanesi Bilkent’te tasarımı, planlaması, finansmanı, mühendisliği, teknolojisi ve işletmesiyle ülkemiz için dünya ölçeğinde bir gurur kaynağıdır’’ ifadelerini kullandı.