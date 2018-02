Anne adayları dikkat! Hamilelikte merak edilen sorular cevaplandı!

Etkinliğe katılan blogger anneler Saadet Algan ile Melek İçmeli de takipçilerinden gelen soruları hekimlere aktardılar ve yanıtları canlı yayınla paylaştılar. Anne adayları ile yeni anneler, hamilelik ve sonrasına dair merak ettiklerini doktorlarla paylaştıktan sonra, bu kez anne-bebek yogası için Zeynep Gözübüyük eşliğinde bir araya geldiler ve hem sağlıklı hem de keyifli anlar yaşadılar.

ANNE ADAYLARININ EN ÇOK MERAK ETTİKLERİ 6 SORU - 6 YANIT



Hamilelikte uygulanan tarama testlerindeki yenilikler neler?



Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Melih Atahan Güven

Günümüzde anne karnındaki bebeğin sağlıklı olup olmadığına yönelik olarak tarama testleri yapılıyor. Bebekte başta Down Sendromu olup olmadığını belirlemek üzere yapılan başlıca test ikili kombine test olup, ortalama olarak hamileliğin 12. haftasında bebeğin ense kalınlığının ölçümü ve anne adayının koldan kan vermesiyle yapılıyor. Tecrübeli ellerde bu testin Down Sendromu’nu yakalama oranı yüzde 93’lere yükseliyor. Bu test ile aynı zamanda ultrasonda bebeğin oluşmuş organlarına da bakılabiliyor. Down Sendromu’nun tespitine yönelik diğer bir test ise NIPT (fetal DNA testi) testidir. Bu testte anne adayı koldan kan veriyor ve sonucunu yaklaşık 10 günde öğreniyor. Bu tür testlerin Down Sendromu’nu yakalama gücü yüzde 98'e yükseliyor. Diğer bir test ise ayrıntılı-detaylı ultrason olup hamileliğin genellikle 18-24. haftaları arasında uygulanıyor. Bu ultrason değerlendirmesiyle bebeğin organlarında yapısal bir problem olup olmadığına bakılıyor.