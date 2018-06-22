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Anne adayları gebelik eğitimiyle bilgileniyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.06.2018 15:29 | Son Güncelleme

ANNE adaylarının kaygılardan uzak mutlu bir gebelik, sağlıklı bir doğum süreci ve bilinçli bir lohusalık dönemi geçirmesine yardımcı olmak amacıyla Sertifikalı Gebe Okulu Eğitimi başladı.

Anne adayları gebelik eğitimiyle bilgileniyor

İSTANBUL, (DHA) - ANNE adaylarının kaygılardan uzak mutlu bir gebelik, sağlıklı bir doğum süreci ve bilinçli bir lohusalık dönemi geçirmesine yardımcı olmak amacıyla Sertifikalı Gebe Okulu Eğitimi başladı.

Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün 2015 yılında başlattığı Gebe Okulu projesiyle hem anne adaylarının mutluluğunu paylaşıyor hem de doğum öncesi ve sonrası süreçle ilgili endişelerini azaltıp sorularına yanıt veriyor. Anne adaylarını bilgilendirerek sağlıklı bir doğuma hazırlamak ve onlara bebek bakımıyla ilgili ilk bilgileri vermek amacıyla açılan okulun ilk dersinde fizyoterapist Ayşegül Candan doğum öncesi, doğum sonrası yapılabilecek egzersizler ve egzersiz yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

“EGZERSİZ YAPMAK ANNE ADAYLARI İÇİN FAYDALI”

Dört hafta boyunca Perşembe günleri saat 13.30-15.30 arasında yapılacak derslerde, doğum süreci ve sonrası hakkında pek çok konu işlenecek. Gebe Okulu’nun ilk dersinde konuşan fizyoterapist Ayşegül Candan, anne adaylarına doğum öncesi ve doğum sonrası yapılabilecek solunum, gevşeme, ayak egzersizleri ve masaj teknikleriyle ilgili bir sunum yaptı.

Candan, hamilelikte uygun egzersizler yapmanın anne adayına fiziksel ve psikolojik olarak birçok fayda sağladığına dikkat çekerek, “Özellikle solunum egzersizleri hamilelikteki duruş bozukluklarını giderir, sırt ağrılarını azaltır. Doğum sırasında gerekli soluma ve gevşemeyi öğretir” dedi. Katılımcılara, hamilelik döneminde spor ve egzersiz yaparken dikkat edilmesi gerekenler hakkında da bilgiler aktaran Candan, ardından gelen sorulara yanıt verdi.

EĞİTİME BEYLİKDÜZÜ’NDE İKAMET EDEN ANNE ADAYLARI KATILABİLİYOR

Beylikdüzü’nde ikamet eden anne adaylarının katılabileceği etkinlik dört hafta boyunca devam edecek. Gebelik öncesi ve sonrası beslenmeden nefes tekniklerine, gebelik psikolojisinden yeni doğan bakımına kadar birçok konuda eğitim alacak anne adayları dört haftalık süreyi başarıyla tamamladıkları taktirde sertifika almaya hak kazanacak.

(FOTOĞRAFLI)

Anne adayları gebelik eğitimiyle bilgileniyorAnne adayları gebelik eğitimiyle bilgileniyor

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