Anne adayları gebelik eğitimiyle bilgileniyor

İSTANBUL, (DHA) - ANNE adaylarının kaygılardan uzak mutlu bir gebelik, sağlıklı bir doğum süreci ve bilinçli bir lohusalık dönemi geçirmesine yardımcı olmak amacıyla Sertifikalı Gebe Okulu Eğitimi başladı.

Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün 2015 yılında başlattığı Gebe Okulu projesiyle hem anne adaylarının mutluluğunu paylaşıyor hem de doğum öncesi ve sonrası süreçle ilgili endişelerini azaltıp sorularına yanıt veriyor. Anne adaylarını bilgilendirerek sağlıklı bir doğuma hazırlamak ve onlara bebek bakımıyla ilgili ilk bilgileri vermek amacıyla açılan okulun ilk dersinde fizyoterapist Ayşegül Candan doğum öncesi, doğum sonrası yapılabilecek egzersizler ve egzersiz yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

“EGZERSİZ YAPMAK ANNE ADAYLARI İÇİN FAYDALI”

Dört hafta boyunca Perşembe günleri saat 13.30-15.30 arasında yapılacak derslerde, doğum süreci ve sonrası hakkında pek çok konu işlenecek. Gebe Okulu’nun ilk dersinde konuşan fizyoterapist Ayşegül Candan, anne adaylarına doğum öncesi ve doğum sonrası yapılabilecek solunum, gevşeme, ayak egzersizleri ve masaj teknikleriyle ilgili bir sunum yaptı.