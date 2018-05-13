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Anne adayları, spor ve egzersizle doğuma hazırlanıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.05.2018 13:11 | Son Güncelleme

SAMSUN'da özel bir hastanenin kurduğu 'Gebe Okulu’nda anne adayları, hamilelik süreçlerinin iyi geçmesi için spor ve egzersiz yapıyor.

Anne adayları, spor ve egzersizle doğuma hazırlanıyor

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da özel bir hastanenin kurduğu 'Gebe Okulu’nda anne adayları, hamilelik süreçlerinin iyi geçmesi için spor ve egzersiz yapıyor.
Samsun'da özel bir hastanede Doğal Doğum Destekçisi Spor Eğitmeni olarak görev yapan Safiye Deniz Kocaman eşliğinde spor ve egzersiz yapan anne adayları, normal doğuma teşvik ediliyor. 1 aydır gebelik okuluna geldiğini belirten anne adayı Kübra Yılmaz, "Çok memnunum. Çünkü normal doğum yapmayı düşünüyorum. Vücudumun gerçekten çok esnediğini düşünüyorum. Doğumda kolaylık sağlayacağına inanıyorum" dedi. Birkaç aydır gebe okuluna geldiğini, faydasını gördüğünü belirten Kübra Aydın ise "Doğum için egzersizler yapıyoruz ki normal doğum kolay bir şekilde ilerlesin. Bunların faydalarını da umarım doğum zamanında göreceğim" diye konuştu.
Amaçlarının gebelerin sağlıklı bir şekilde normal doğum yapmaları olduğunu ifade eden Özel Liman Hastanesi Doğal Doğum Destekçisi Spor Eğitmeni Safiye Deniz Kocaman, "Gebe okulu olarak bizim en büyük amacımız, gebelerimizi sağlıklı bir şekilde normal doğuma hazırlamak ve normal doğumu destekleyici egzersizler yaptırmak. Hamilelik süresi içerisindeki anne adaylarımızı bazı fiziksel özellikleri değişmektedir. Doktorlarımız tıbbi açıdan yapması gerekenleri yapıyorlar ama sporun ve egzersizin faydası olduğu için gebelerimiz buraya gelerek hamilelik süresi içerisinde aldığı egzersiz eğitimleriyle pilates ve diğer spor aktiviteleri ile vücutları daha çok rahatlıyor. Oluşabilecek ağrıları, krampları spor ve egzersiz ile tamamen tölere edebiliyorlar" diye konuştu.
Her gebeye spor ve egzersiz yapmaları gerektiğini belirten Kocaman, "Hamile kaldıklarını öğrendikleri andan doğum anına kadar bizle beraber hem egzersizlerini hem de doğum ile ilgili bilgilerini vermekteyiz. Anne adaylarımız buraya başladıklarında biraz tedirgin ve huzursuz olabiliyorlar. 'Acaba spor yaparken bebeğimi düşürebilir miyim, herhangi bir sıkıntı olabilir mi' diye. Fakat uzun zamandır bu mesleği yapmaktayım ve hiçbir sıkıntı ile karşılaşmadım. Anne adaylarımız sağlıklı bir şekilde geliyor, sağlıklı bir şekilde gidiyor ve sağlıklı bir şekilde normal doğumlarını gerçekleştiriyorlar" dedi.

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Anne adayları, spor ve egzersizle doğuma hazırlanıyorAnne adayları, spor ve egzersizle doğuma hazırlanıyorAnne adayları, spor ve egzersizle doğuma hazırlanıyorAnne adayları, spor ve egzersizle doğuma hazırlanıyor

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