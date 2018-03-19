Anne adaylarına bebek takımı hediye edildi

Besni Devlet Hastanesinde 2015 yılından beri hizmet veren Gebe Bilgilendirme Okulu mezun vermeye devam ediyor. 2018 yılında verilen eğitimde 23 anne adayı mezun oldu.

Hastane Başhekimi Op.Dr. Ali Helli ve Hastane Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. İbrahim Halil İnanç’ın katıldığı mezuniyet programında kursiyerlere sertifikalar takdim edildi. Gebe eğitim okuluna katılan anne adaylarına bebek takımı da hediye edildi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başhekim Op. Dr. Ali Helli, "Gebe Bilgilendirme Sınıfı programı ile tüm gebelerin, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemlerine ilişkin bilgi sahibi olmaları ve bilinçli doğum yapmalarını sağlamak, anne adaylarına normal doğum eylemi, ağrı yönetimi ve yeni rollerini benimsemeleri konusunda bilgi ve beceri kazandırmak amaçlanıyor" dedi

Gebe eğitim okuluna katılan anne adayları, eğitimden duydukları memnuniyeti ifade ederek emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.