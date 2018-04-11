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Anne adaylarına beslenme önerileri

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.04.2018 16:31 | Son Güncelleme

Diyetisyen Didem Küçük, anne adaylarına gebelikleri döneminde beslenme önerilerinde bulundu.Didem Küçük, Mersin’in Anamur ilçesindeki Sağlıklı Yaşam ve Beslenme Danışmanlığı Merkezi’nde "Gebelik ve Sağlıklı Beslenme" konulu toplantıda anne adaylarına gebelik dönemindeki şikayetleri önlemek için önerilerde bulundu.

Anne adaylarına beslenme önerileri

Diyetisyen Didem Küçük, anne adaylarına gebelikleri döneminde beslenme önerilerinde bulundu.
Didem Küçük, Mersin’in Anamur ilçesindeki Sağlıklı Yaşam ve Beslenme Danışmanlığı Merkezi’nde "Gebelik ve Sağlıklı Beslenme" konulu toplantıda anne adaylarına gebelik dönemindeki şikayetleri önlemek için önerilerde bulundu. Küçük, “Gebe olduğunuzu öğrendiğiniz andan itibaren düzenli bir yaşam uygulamaya çalışın. Yeterince uyuyun. Alkol, sigara ve ilaçlardan uzak durun. Düzenli ve sağlıklı beslenin. Özellikle kahvaltının günün en önemli öğünü olduğunu unutmayın. Sık sık ve az miktarlarda yemek yiyin. Bulantılarınızı azaltmak için muz, kraker gibi midenizi bastıracak yiyecekler tercih edebilirsiniz. Krakerlerdeki tuz oranına dikkat ediniz. Su bulantınızı arttırır düşüncesine kapılmayın, bulantınız olduğunda imkanınız varsa bir yudum su içip uzanmayı deneyin. Vücudunuz susuz kaldığı için bile bulantınız olabilir. Böylece bağırsaklarınız da daha düzenli çalışır. Tiksindiğiniz gıdaları kısa süreli olarak diyetinizden çıkarabilirsiniz. Yağlı-baharatlı-gaz yapıcı yiyecekler, keskin kokular rahatsız edici olabilir. Bazen kendi pişirdiğiniz yemeği yemekte zorlanabilirsiniz. Bu durumda ya o yemeği bir gün sonra tüketin ya da güvendiğiniz biri siz mutfakta yokken pişirsin. Anneler bu konularda harikadır" dedi.
Gebeliğin son aylarında belirginleşen reflü tipi yakınmalara akşam yemeğinin erken saatte yenilmesi, yatak başının yükseltilmesinin yararlı olacağını belirten Küçük, "Doktorunuz önerirse gebelikte kullanılabilen bazı ilaçları alabilirsiniz. Doktorunuzun bilgisi dahilinde yürüyüş ve yüzme gibi düzenli egzersizler yapabilirsiniz. Spor, endişe ve gerginliği de azaltır. Eşiniz ve ailenizle daha çok vakit geçirmeye çalışın, onların desteği size güç verir. Pozitif düşünmeye çalışın. Bu sıkıntılar geçicidir ve bebeğinizi sağlıkla kucağınıza almak hepsini unutturacaktır” diye konuştu.

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