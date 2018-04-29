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Anne adaylarına gebelik süreci ve sonrası anlatıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.04.2018 12:23 | Son Güncelleme

BURSA’da düzenlenen '7'nci Mutlu Gebe Okulu'na çok sayıda anne adayı katıldı.

Anne adaylarına gebelik süreci ve sonrası anlatıldı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - BURSA’da düzenlenen '7'nci Mutlu Gebe Okulu'na çok sayıda anne adayı katıldı. Konuşmacılar, anne adaylarına, hamilelik döneminde nelere dikkat etmeleri ve nasıl beslenmeleri gerektiğiyle tedavilerinin nasıl yapılacağı konularında bilgi verdi.
VM Medical Park Bursa Hastanesi tarafından 7'nci kez 'Mutlu Gebe Okulu' düzenlendi. Hastanenin konferans salonunda yapılan etkinliğe çok sayıda anne adayı katıldı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Hilal Cankılıç, hafta hafta gebelik sürecini, gebelikte yapılacak testleri ve spor önerilerini anlattı. Diyetisyen Ezgi Dönmez ise anne adaylarına gebelik dönemi ve sonrasında doğru beslenme konusunda bilgiler aktardı. Çocuk Cerrahisi Yrd. Doç. Dr. Ünal Adıgüzel de emzirme ve bebek bakımı konusunda anne adaylarına, hamilelik döneminde yapmaları gerekenlerle ilgili bilgiler verdi. Ebe Gizem Barış, ilk kez anne olan ya da olacak kadınların en çok merak ettiği konulardan emzirmeyi ve bebek bakımını uygulamalı anlattı. Konuşmaların ardından anne adaylarına katılımları dolayısıyla hediye ve sertifika verildi.

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Anne adaylarına gebelik süreci ve sonrası anlatıldıAnne adaylarına gebelik süreci ve sonrası anlatıldı

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