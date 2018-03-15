Anne adaylarına uygulamalı gebelik eğitimi

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta Numune Hastanesinde 'Hasta Eğitim Birimi' tarafından anne adayları için gebelik dönemine yardımcı olabilmek için eğitim veriliyor. Doğum öncesi yapılması gerekenlerin yanı sıra, bebeğin banyosundan, bakımına her ayrıntı gösteriliyor.

Numune Hastanesi Hasta Eğitim Birimi personeli tarafından anne adaylarına gebelik dönemine yardımcı olacak bilgiler vermek, bu süreci sağlıklı geçirmelerini sağlamak, karşılaşabilecekleri sorunlarla ilgili bilgilendirmek ve onları sağlıklı bir doğuma hazırlamak için her ay düzenli olarak eğitim veriliyor. Anne adayları ayrıca eğitmen Nilay Yanalak yönetiminde doğumu kolaylaştırmaya yardımcı olması amacıyla yoga da öğreniyor. 3 oturumda gerçekleştirilen eğitimlerde oyuncak bebekler kullanılarak nasıl banyo yaptırılacağı, pilates, spor, emzirme, alt değiştirme ve temel bebek bakımları hakkında bilgiler aktarılıyor.

'HER HAMİLELİK ÖZELDİR'

Gebe Bilgilendirme Sınıfı hakkında bilgi veren eğitmen Seher Özbay, "Gebe Bilgilendirme Sınıfı anne adaylarına gebelikte doğum ve doğum sonrasında neler yapması gerektiğini öğreten, ayrıca onlara sağlıklı huzurlu ve mutlu gebelik, doğum ve lohusalığı nasıl geçirileceğini öğreten bir sınıftır. Gebe bilgilendirme sınıfı 3 oturumda gerçekleştirilen bir eğitim programıdır. 3 günün sonunda katılımcılarımıza katılım belgesi ve çeşitli hediyelerimiz oluyor. Sivas'taki gebelerimizi bekliyoruz. Eğitimlerimiz ücretsiz" dedi.