Anne-babalar dikkat! Aşıda yanlış inanışlara kapılmayın

Acıbadem Kadıköy Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Sibel Aka, anne babalara çocuklarını mutlaka aşılatmaları önerisinde bulunarak “Aşılanmamanın hem kendi çocuğunuza hem de başka çocuklara zararı büyük olacaktır” diyor. Dr. Sibel Aka, Mynet okurları için önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. Aşılama uzun yıllardır ülkemizde ve dünyada uygulanan ve başarısı kanıtlanmış, önemli bir koruyucu sağlık uygulaması. Her yıl dünya genelinde aşı uygulamaları ile çok sayıda çocuğun ölümü ve sakat kalması engelleniyor. Acıbadem Kadıköy Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Sibel Aka ”Bir hastalığa karşı bağışıklık ya da direnç kazanma iki yolla olur. Ya o hastalığı geçirme ya da o hastalığa karşı aşılanma. Aşılamadaki temel hedef belirli bir hastalık ve o hastalığın yol açabileceği ileriye dönük sakatlıkları engellemektir. Aşıların bir kısmı ömür boyu bağışıklık sağlarken bir kısmında aşıya rağmen hastalık görülebilmektedir, ancak hastalık daha hafif seyretmekte ve hasta olarak geçen süre azalmaktadır” diyor.

HEM ÇOCUĞA, HEM TOPLUMA ZARAR VERİR! Son yıllarda toplumda aşılama ile ilgili yanlış bilgi ve inanışlar gündeme gelmeye başlarken, gelişimsel bazı bozukluklar, otizm gibi nedeni tam olarak belirlenememiş bazı hastalıklar aşı ile ilişkilendiriliyor. Bunların bilimsel olarak kanıtlanmadığını, çocukların hemen hemen tümünün aşılanmış olduğu düşünüldüğünde, bu tip nadir görülen ve nedeni belirlenememiş hastalıkları aşılara bağlamanın doğru olamayacağını söyleyen Dr. Sibel Aka aşılamanın yalnız bireyi değil, toplumu da koruduğunu vurguluyor. “Aşılama yalnız bireyi değil, toplumu da bulaşıcı hastalık salgınlarından korumaktadır. Çiçek hastalığı uzun yıllardır dünyadan silinmiş olup, çocuk felci hemen hemen dünyanın geniş bir bölümünde ortadan kalkmıştır” diyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Sibel Aka, toplumda aşılanmamış bireylerin sayısı artarsa doğacak riskleri şöyle anlatıyor: DİĞER ÇOCUKLAR DA ETKİLENİR “Bir salgın durumunda henüz aşıları tamamlanmamış küçük bebekler, aşı uygulanmamış çocuklar bu salgından en çok etkilenecek olanlardır. Yine kanser tedavisi gören, bağışıklık sistemi doğuştan yetersiz olan veya kronik hastalıkları olan çocuklar olası salgın durumunda büyük zarar görecektir.