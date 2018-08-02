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Anne karnında hayat kurtaran operasyon

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.08.2018 13:33 | Son Güncelleme

Antalya'da idrar torbası şişen ve böbreklerinde genişleme tespit edilen 16 haftalık bebeğe anne karnındayken müdahale edildi - Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahattin Kumru: - "Oldukça erken dönemde başarıyla gerçekleştirdiğimiz bu operasyon, bebeğin hayatta kalması ve böbrek fonksiyonlarının korunması açısından oldukça önemli"

Antalya'da idrar torbası şişen ve böbreklerinde genişleme görülen 16 haftalık bebeğe, anne karnında müdahale edildi.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selahattin Kumru, gazetecilere yaptığı açıklamada, anne karnındaki bebeğin idrarının, idrar torbası tıkalı olduğu için dışarı akmadığını tespit ettiklerini söyledi.

Dışarı akmayan idrarın torbada biriktiğini aktaran Kumru, daha sonra da böbreklerin kaybedildiğini dile getirdi.

İdrar akamadığı için bebeğin suyunun azaldığını, akciğer gelişiminin olumsuz etkilendiğini anlatan Kumru, bebeklerin çoğunun kaybedildiğini ifade etti.

Yaptıkları operasyonla bebeğin hayatta kalmasını ve böbrek fonksiyonlarını korumayı amaçladıklarını anlatan Kumru, şöyle konuştu:

"İlk kez 16 haftalık bir bebeğe bu ameliyatı gerçekleştirdik. Oldukça erken dönemde başarıyla gerçekleştirdiğimiz bu operasyon, bebeğin hayatta kalması ve böbrek fonksiyonlarının korunması açısından oldukça önemli. Daha önce 22 haftalık bir bebeği aynı şekilde ameliyat ettik. Bebek sağlıklı bir şekilde doğdu ve böbrek fonksiyonları gayet düzgün çalışıyor. Ancak bu operasyon 16 haftalıkken bu kadar bir erken dönemde gerçekleştirilmesi sebebiyle ayrı bir öneme sahip."

Kumru, ameliyatın başarılı geçtiğini, bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

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Anne karnındaki bebeğe hayat kurtaran operasyonAnne karnındaki bebeğe hayat kurtaran operasyon
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