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Anne karnındaki bebeğe hayat kurtaran operasyon

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.08.2018 12:46 | Son Güncelleme

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde, idrar torbası şişen ve böbreklerinde genişleme görülen 16 haftalık bebek, anne karnında ameliyat edildi.

Anne karnındaki bebeğe hayat kurtaran operasyon

ANTALYA, (DHA)- AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde, idrar torbası şişen ve böbreklerinde genişleme görülen 16 haftalık bebek, anne karnında ameliyat edildi.
Operasyona katılan AÜ Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selahattin Kumru, ameliyatın başarılı geçtiğini söyledi. Prof. Dr. Kumru, bebeğin 'posterior üretral valf' denilen sağlık sorunu olduğunu belirterek, "Bebeğin idrarı, idrar torbasından dışarı doğru akmıyordu, tıkalıydı. Böyle durumlarda idrar, dışarı akmadığı için idrar torbasında birikiyor. Daha sonra böbreklere doğru birikme oluyor ve böbrekler kaybediliyor. İdrar akamadığı için bebeğin suyu az oluyor. Suyu az olduğunda akciğer gelişimi olumsuz etkileniyor. Akciğer gelişimi olmadığı için bu bebeklerin çoğu kaybediliyor. Bizim yaptığımız işlemin iki amacı var. Birincisi bebeğin hayatta kalmasını sağlamak, ikincisi böbrek fonksiyonlarını korumak" diye konuştu.
İlk kez 16 haftalık bir bebeğe bu ameliyatın yapıldığını söyleyen Prof. Dr. Kumru, "Oldukça erken dönemde başarıyla gerçekleştirdiğimiz bu operasyon, bebeğin hayatta kalması ve böbrek fonksiyonlarının korunması açısından oldukça önemli. Daha önce 22 haftalık bir bebeği aynı şekilde ameliyat ettik. Bebek sağlıklı bir şekilde doğdu ve böbrek fonksiyonları gayet düzgün çalışıyor. Ancak bu operasyon 16 haftalıkken gerçekleştirilmesi nedeniyle ayrı bir öneme sahip" dedi.

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Anne karnındaki bebeğe hayat kurtaran operasyonAnne karnındaki bebeğe hayat kurtaran operasyon

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