Anne-kız 1 günde varisten kurtuldular

Uzun zamandır bacaklarında şiddetli ağrı, şişlik ve gece krampları yakınmaları olan Canan Polat ve annesi Birsen Tonka, Medical Park Ordu Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahı Doç. Dr. Ali Ümit Yener tarafından uygulanan tedavi ile bir gün içerisinde yakınmalarından kurtulup, sağlığına kavuştular.
Yapılan tahlil ve tetkikler sonucunda varis sorunları tespiti yapılan hastalar aynı gün içerisinde lazer ile varis tedavisi işlemine alındı. Lazer işlem kliniğinde gerçekleştirilen operasyon yaklaşık 15 dakika sürdü. İşlem sonucunda Doç. Dr. Ali Ümit Yener, Varis hastalığının en önemli etkeninin genetik geçiş olduğunu söyledi.
Doç. Dr. Yener, şu açıklamayı yaptı: “Ebeveynlerinde varis hastalığı olanların çocuklarında da görülebilmektedir. Anne Birsen Hanım’da olan varis hastalığı kızı Canan Hanım’da da mevcut idi. Lazerle varis tedavisi, toplardamarın içerisine kateter yerleştirilerek yapılan bir tedavidir. Varisli damarın hiçbir kesi olamadan, hastaya anestezi vermeden ve işlem sırasında hasta ağrı hissetmeden yapılan bu işlem son derece konforludur. İşlem sonrasında hastalarımız hemen ayağa kalkar ve herhangi bir yatış gerekliliği olmadan taburcu edilir. Hastalarımız ertesi gün işlerine dönebilmekte ve böylelikle işgücü kaybı da yaşanmamaktadır.”
4 binden fazla lazer ameliyatı
Varis hastalığının ülkemizde yapılan araştırmalar sonucunda her 10 kişiden 1’inde görüldüğünü dile getiren Doç. Dr. Ali Ümit Yener, “Bugüne kadar yaklaşık 4 binden fazla lazerle varis tedavisi gerçekleştirdim ama aynı gün içerisinde anne-kız ikilisine hiç lazer tedavisi yapmamıştım, güzel bir sürpriz oldu. Herhangi bir ağrı, sızı hissetmeden başarılı bir şekilde uygulayıp şifa ile taburcu ettik. KVC Kliniğimizde sadece varis tedavisi değil açık kalp ameliyatı, aort ameliyatları, bacak damarlarının ameliyatsız açılma işlemleri de başarıyla gerçekleştirilmektedir” bilgisini verdi.
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