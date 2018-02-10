Anne sütü emzirdikçe çoğalıyor

Emzirme süreci hakkında bilgi veren Koru Ankara Hastanesi Emzirme Danışmanı Özgül Kalkır "Doğadaki tüm dişi canlıları bebeklerini emzirerek anne sütü ile büyütüyor, büyütmelidirler. Bebeklerin bağışıklık sisteminin oluşması, büyüme gelişmesinin tamamlanması için anne sütü olmazsa olmazdır" dedi.

Bebek dünyaya geldikten sonra annesinin sütüyle kendine geldiğini bildiren Özgül Kaldır, Emzirmeyle bebek doyup ve hayata tutunduğunu belirterek,” Bu süt bir çok hastalık içinse ilk aşı özelliği taşıyor”dedi. Kaldır, “Lahusalık döneminde çevreden pek çok ses acaba sütün yetmiyor mu? olarak yükselir. Ancak anneler ne kadar çok emzirirse sütün de bebeğinin ihtiyacına göre o kadar çoğalacaktır.Bu nedenle annenin özgüveninin yüksek olması ve morallerinin etraftakiler tarafından kırılmaması gerekiyor”dedi.

Emzirme döneminde bazen uyum sağlamanın zaman alabildiğini ifade eden Özgül Kalkır, "Hayatta hiçbir iş kolay değildir. Emzirmenin de beraberinde getirdiği bir süreç var elbette. Lütfen bu süreçte aklınıza takılan herhangi bir soru olduğunda, bir olumsuzluk yaşadığınızda konunun uzmanından profesyonel destek alın. Kendinize, bebeğinize güvenin" diye belirtti.

Anne bedeninin bebeği emzirmek için kurgulandığını söyleyen Koru Ankara Hastanesi Emzirme Danışmanı Özgül Kalkır, annelerin bedenlerine güvenmeleri gerektiğini önemini vurguladı. Hastanelerin düzenlediği gebe okullarında, emzirme eğitimlerine mutlaka katılarak, doğru bilgiye ulaşmalarını öneren Özgül Kalkır, annelerin internetteki bilgi kirliliğinden uzak durması gerektiğinin altını çizdi.

Özgür Kalkır, "Bebeklerin sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için 6 ay sadece anne sütü ile beslenmelidir. 6. aydan itibaren tamamlayıcı besinlerle birlikte 2 yaşa kadar emzirmeye devam edilmesini gerekmektedir" diyerek sözlerine son verdi.(BA-BC-İHS-Y)