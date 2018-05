Anne ve baba, 2 kızını böbrekleriyle hayata bağladı

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da kronik böbrek yetmezliği hastası kız kardeşler, anne ve babalarından nakledilen böbrekle yaşama tutundu. Aksaray'da oturan Fadime Göktaş (68) ile emekli eşi Murtaza Göktaş'ın (69) ilk çocukları Cennet Serin'e (44), 19 yıl önce kronik böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Cennet'in ilaçla tedavisine devam eden aile, 4 yıl önce mide kanaması geçiren diğer kızları Rukiye Göktaş'ın (40) da kronik böbrek hastası olduğunu öğrendi. 2015 yılında Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde aort kalp kapağı değişen Rukiye Göktaş'ın kronik böbrek yetmezliği ve kalp hastalığıyla mücadele ederken çok acı çektiğine şahit olan baba Murtaza Göktaş, bağışçı olmaya karar verdi. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Organ Nakli Merkezi'ne gelen baba- kızın doku uyumu olduğunun belirlenmesi üzerine böbrek nakline karar verildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından Murtaza Göktaş'ın bir böbreği, 26 Şubat 2016'da kızına nakledildi. DİĞER KIZA DA ANNE VERİCİ OLDU Ailenin diğer kızları Cennet Serin'in de nakil olması gerektiği söylenince bu kez anne Fadime Göktaş kızına verici olmak istedi. AÜ Organ Nakli Merkezi'nde yapılan testlerde, anne ile kızın doku uyumu tespit edilince nakle karar verildi. Üç hafta önce gerçekleştirilen operasyonla Fadime Göktaş'ın bir böbreği, Cennet Serin'e başarıyla nakledildi. 'ANNEM BENİ HAYATA BAĞLADI' Almanya'da yaşadığını, evli ve 3 çocuk annesi olduğunu belirten Cennet Serin, 19 yıldır kronik böbrek yetmezliğiyle mücadele ettiğini kaydetti. Çok şanslı olduklarını vurgulayan Serin, "Almanya'da 2 yıldır diyalize giriyordum. Orada beni organ bekleme sırasına kaydettiler. Fakat geçen sürede uygun böbrek bulunamadı. Dayanılmaz acılar çekiyordum. Çok zor günler geçirdim. Annemin bağışladığı böbrekle yeniden hayata döndüm. Aileme çok teşekkür ediyorum. Minnet borcumu ifade edecek söz bulamıyorum. Herkes organ bağışı yapsın can kurtarsın" dedi. 'İYİ Kİ BABAM VAR' Son bir yılını diyaliz merkezlerinde geçirdiğini söyleyen Rukiye Göktaş ise "Herkes böbrek bağışı yapsın. Böbrek hastaları diyalize mahkum olmasın. Beni hayata bağladığı için babama teşekkür ediyorum. İyi ki babam var" sözleriyle duygularını ifade etti. Üç çocuk annesi kızına bağışladığı böbrekle ikinci kez can veren Fadime Göktaş ile 2016 yılında bağışladığı böbrekle küçük kızını hayata bağlayan Murtaza Göktaş, herkesi organ bağışı yapmaya davet etti. AÜ Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, nakil ameliyatını yaptıkları Cennet Serin ile annesinin durumunun çok iyi olduğunu, takiplerinin sürdürüldüğünü söyledi. Prof. Dr. Aydınlı, çok geniş bir hasta havuzları olduğunu, her tür nakli başarıyla gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.