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Anneden oğluna doğum gününde böbrek hediyesi

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.04.2018 14:54 | Son Güncelleme

Isparta’da böbrek rahatsızlığı nedeniyle diyalize girme tehlikesiyle karşı karşıya kalan genç, doğum gününde annesinden nakledilen böbrekle yeniden hayata bağlandı.

Isparta’da böbrek rahatsızlığı nedeniyle diyalize girme tehlikesiyle karşı karşıya kalan genç, doğum gününde annesinden nakledilen böbrekle yeniden hayata bağlandı. Nakil yapılan genç, "Cennet anaların ayağı altındadır diye boşuna dememişler, annem bu sözün anlamını gerçek manada bana yaşattı" ifadelerini kullanırken, anne ise "Çocuklarım benim canım, ciğerim, onlara 10 canım olsa feda ederim" dedi.
Isparta’da kronik böbrek yetmezliği nedeniyle 4 yıldır takip edilen 22 yaşındaki Yaşar Bozkurt, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Organ Nakli Merkezi’nde 60 yaşındaki annesi Aysel Bozkurt’tan nakledilen böbrekle hayata döndü. Doğum gününe denk gelen günde oğluyla birlikte operasyona girerek, nakil gerçekleştirilen anne Aysel Bozkurt, "Vermiş olduğum bu böbrek oğluma, doğum günü hediyem olsun" dedi.

"Cennet anaların ayağı altındadır diye boşuna dememişler"
Yaklaşık 4 yıldan bu yana böbrek rahatsızlığı nedeniyle sıkıntılı bir süreç geçiren ve son olarak doktorlardan yaşamasının böbrek nakline bağlı olduğunu öğrenince hayatının daha da çekilmez bir hal aldığını aktaran Yaşar Bozkurt ise, "Hayatıma diyalizle devam edebileceğim söylendiğinde büyük bir şok yaşamıştım. Durumumun kritik olduğunu öğrenen annem, kardeşlerim verici olmak istediğini söyledi. Bu beni çok mutlu etti. Akrabalarım içinden de verici olmak isteyenler oldu. Annemin ısrarı tabi daha ağır bastı. Bunun üzerine testler yapıldı ve annemin verici olmasında sakınca bulunmadığı tespit edildi. Bu aralar müthiş bir duygu yoğunluğu yaşadım. Hem diyaliz kelimesi ve yaşam süresi konusu ile üzülüyorsun hem de tüm ailemin bu konuda sana destek oluşu ve yeniden hayat bulacağım için seviniyorsun. ‘Cennet anaların ayağı altındadır’ diye boşuna dememişler, annem bu sözün anlamını gerçek manada bana yaşattı" dedi.

"Çocuklarım benim canım, ciğerim, onlara 10 canım olsa feda ederim"
Oğluna, böbreğinin aynı zamanda doğum günü hediyesi de olacağını söyleyen Aysel Bozkurt ise "Çocuklarım benim canım, ciğerim, onlara 10 canım olsa feda ederim. Böbreğim evladıma aynı zamanda doğum günü hediyesi olsun. Önemli olan sağlığına kavuşması. İkimiz de iyiyiz" diye konuştu.

"Tüm aile verici olmak istedi ama annenin isteği daha ağır bastı"
SDÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Organ Nakli Merkezi Böbrek Nakli Sorumlu Hekimi ve Öğretim Üyesi Dr. İhsan Yıldız, hastanın 4 yıl önce böbrek yetmezliği nedeniyle takipli olduğunu belirterek gelinen süreci şöyle anlattı:
"Böbrek yetmezliği nedeniyle takipli olan ve diyalizden başka çaresi kalmayan hastamız için kadavradan nakil yapmayı bekliyorduk. Son dönem acil nakil yapılması gerektiğini görünce aileyle görüştük. Tüm aile verici olmak istedi. Tabii annenin isteği daha ağır bastı. Nakil yapıldı, böbrek çalışıyor. Anne ve oğlunun sağlık durumu iyi. Anneyi taburcu ettik, oğlunu da hafta sonundan sonra taburcu etmeye hazırlanıyoruz. Artık iyileşti ve burada yatmasını gerektirecek bir durumu kalmadı diyebiliriz."

"Kadavra bağışı yeterli değil, yetemiyoruz"
SDÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Organ Nakli Merkezi adına konuşan Doç.Dr. Zafer Sabuncuoğlu ise, "Isparta SDÜ Organ Nakli Merkezi olarak, başarılı nakillerimize devam ediyoruz. Fakat asıl amacımız kadavradan nakillerin artırılmasıdır. Amaç canlıdan canlıya olmamalı. Kadavradan bağış ülkemizde az olduğu için canlıdan canlıya nakil yapmak mecburiyet haline geliyor. Yetmiyoruz, lütfen bu konuya daha çok dikkat edelim" ifadelerine ver verdi.

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