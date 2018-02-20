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Anneler ilk yardım öğreniyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.02.2018 09:07 | Son Güncelleme

Bursa’da bir ortaokulda velilere ve öğretmenlere ilk yardım semineri verildi.Nuri Erbak Ortaokulu’nda Okul Aile Birliği tarafından düzenlenen “Anneler İlk Yardımı Öğreniyor” başlıklı seminere Türk Kızılay’ı Bursa İlk Yardım Eğitim Merkezi Müdüresi Sevim Tanrıkulu, Türk Kızılay’ı Bursa Şubesi Başkan Yardımcısı Dr Hüseyin H.

Anneler ilk yardım öğreniyor

Bursa’da bir ortaokulda velilere ve öğretmenlere ilk yardım semineri verildi.
Nuri Erbak Ortaokulu’nda Okul Aile Birliği tarafından düzenlenen “Anneler İlk Yardımı Öğreniyor” başlıklı seminere Türk Kızılay’ı Bursa İlk Yardım Eğitim Merkezi Müdüresi Sevim Tanrıkulu, Türk Kızılay’ı Bursa Şubesi Başkan Yardımcısı Dr Hüseyin H. Serdar, Kök Hücre Kazanım Uzmanı Ramazan Çiçek, İlk Yardım Eğitmeni Figen Madra ve Kan Bağışı Uzmanı Alime Toklu Ayaz konuşmacı olarak katıldı. Toplantıyı okul velileri, öğretmenler ve bölge esnafı izledi.
İlk Yardım Eğitimi Müdiresi Sevim Tanrıkulu, ilk yardımın önemini anlattı. Tanrıkulu, sağlık görevlisi gelene kadar ilk yardımın nasıl yapılacağını uygulamalı olarak da gösterdi.
Solunum yolu tıkanıklığı, bayılma, kanama, turnike uygulaması, kalp krizi, sara krizi, yaralanma vb durumlara yönelik müdahaleyi anneler ilgiyle izledi. İlk yardım sunumunun ardından Bursa Şubesi Başkan Yardımcısı Dr. Hüseyin Hüsnü Serdar, Kızılay’ın yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Okul Aile Biriliği Başkanı Hülya Yağız Okul, önümüzdeki günlerde Kızılay’ı ziyaret ederek bir program yapacaklarını söyledi.

Anneler ilk yardım öğreniyor

Anneler ilk yardım öğreniyor

Anneler ilk yardım öğreniyor

Anneler ilk yardım öğreniyor

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