Annelerin korkulu rüyası: Bahar alerjisi

Günümüzde her 5 çocuktan birinde görülen bahar alerjisi, halk arasında saman nezlesi, polen alerjisi olarak da biliniyor.

Canbebe’nin ‘Anneler ile Geleceğe’ projesi kapsamında Mersin Yenişehir Belediyesi’nde anne ve anne adaylarıyla buluşan Yenidoğan Hemşiresi Esra Ertuğrul, bahar alerjisi yaşayan bebekler için bu dönemde alınması gereken önemler hakkında anneleri uyardı. Ertuğrul, anneler için, çocuklarıyla birlikte rahat bir nefes alarak baharın tadını çıkarmalarını sağlayacak 10 önemli ipucu verdi.

Seminerde en çok sorulan sorulardan biri alerjik bebek sahibi annelerin yaşadığı polen (bahar) alerjisi belirtileriydi. Bebek Hemşiresi Esra Ertuğrul, bahar alerjisinin sebepleri ve belirtileri hakkında açıklamalar yaptı:

“Bahar gelince özellikle alerjisi olanlar için hayat gittikçe zorlaşmaya başlıyor. Söz konusu çocuklarımız olunca konu daha da hassaslaşıyor. Günümüzde her 5 çocuktan birinde görülen bahar alerjisine havada yayılan ağaç, çiçek ve çimenlerin oluşturdukları polenler neden oluyor. Polenler alerjik kişilerde ani gelişen tekrarlayıcı hapşırıklar, burun akıntısı veya burun tıkanması, burun ve damakta kaşıntı, gözlerde yanma ve kaşıntı, geniz akıntısı gibi belirtiler gösteriyor. Ancak bazı kişilerde cilt döküntüleri, kaşıntı yaparken bazı kişilerde de astıma neden olabiliyor” dedi.

“Çocukları bahar alerjisinden korumak için 10 ipucu”

Çocuklarımızla uzun ve karanlık kış mevsiminden sonra güneşli bahar aylarında haklı olarak sokakta daha çok vakit geçiriyoruz. Parkta oynamaya başlayan bebekler polenlere maruz kalındığında ne yazık ki bahar alerjisine davetiye çıkarılıyor. Bebek Hemşiresi Esra Ertuğrul, yaşam standartını düşüren bu dönemsel süreçte çocukları bahar alerjisinden koruyacak 10 önemli ipucunu şöyle sıraladı:

"Evinizi havalandırdığınız saatlere dikkat edin.

Evinizi sabah erken saatlerde (polen saatinde) havalandırmayın, mümkün olduğunca sabah erken saatlerde dışarı çıkmayın. Piknik yapmayı seviyorsa çocuğunuz, kısa süreli dışarda olun.

Yanınızda gözlük bulundurun.

Bahar alerjisi görülen çocukların evden dışarı çıkarken gözlük takmaları önemlidir. Bu sebepten dolayı çocuğun sevebileceği bir güneş gözlüğü almak faydalı olacaktır. Gözlüğünü düzenli olarak yıkamayı unutmayın çünkü gözlük camınıza yapışan her polen taneciği yakınmaların artmasına neden olabilir.

Burnundan nefes aldığına emin olun.

Burundan nefes alıp vermek çok önlemdir çünkü burun polen filtresi görevi görüp akciğerlere gitmesini engelleyebilir. Burnunun sürekli açık olmasına dikkat edin.

Hava Temizleme Cihazı Önemli

Kapalı ortamlardaki havanın da mümkün olduğunca polenlerden arındırılması gerektiğini düşünerek evde ve arabada klima veya hava temizleme cihazı kullanın. Bu cihazların filtrelerini sık sık temizleyin.

Bol Su Kullanın

Havalar güzel olması nedeniyle sokaklarda çok fazla kalınacağı için sık sık yüzün yıkanması, ağız ve burnun bol su ile gargara edilmesine dikkat edin.

Kıyafetlerini sık sık değiştirin

Çocuğunuz sokaktan eve geldiği zaman polen yapışmasından dolayı giysilerini hemen değiştirin. Ancak değiştirme işlemini çocuğun odasında yapmayın.

Düzenli duş aldırın

Saçlar tozu tutar. Bu nedenle her akşam saçlar yıkanıp duş alınmalı. Böylece çocuğunuzun üzerindeki polen tozlarından arınmasına yardımcı olursunuz.

Halı Seçimi Çok Önemli

Çocuğunuzun odasındaki büyük ve kabarık halılardan kurtulun!

Evdeki Çiçeklere Dikkat

Çiçeksiz bitkileri evde bulundurmamalıyız.

Önleminizi Erkenden Alabilirsiniz: Emzirmenin Önemi

Bebeklik döneminde anne sütü ile beslenmiş olmak alerjik yakınmaları azaltır. Emzirme çok önemli".

Çocuk yetiştirmenin gereği bilimsel temelleri anlatmak üzere oluşturulan Canbebe Uzman Ekibi’nin verdiği ücretsiz seminerlerde ve dijital ortamda geliştirilen Canbebe Anneler Kulübü’nde, hedef bu yıl 26. binden de fazla anne ve anne adayına ulaşmak. Yılsonuna kadar pek çok noktada düzenlenecek, moderatörlüğünü Tiyatro Sanatçısı Seren Fosforoğlu’nun yaptığı seminerlerde, yenidoğan hemşiresi ve çocuk gelişim uzmanı Özge Selçuk Bozkurt da anneler ve anne adaylarıyla buluşacak.