“Anoreksiya Nervoza hastalığının başlangıç yaşı 17”

LEFKOŞA, (DHA)- YEME bozukluğu hastalığı olan ve ergenlikte sıkça rastlanan anoreksiya nervozanın ölümcül bir psikiyatrik hastalık olduğunu ifade eden Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Uzman Psikoloğu Tuğçe Denizgil, “Hastalığın başlangıç yaşı 17 olarak kabul ediliyor. 40 yaş sonrasındaki kişilerde hastalık genelde görülmüyor” dedi.

Anoreksiya Nervoza’nın, tüm psikiyatri hastalıkları arasında en ölümcül olanı olduğunu dile getiren Denizgil, düzenli tedavinin ardından sağlığına kavuşanların bulunduğunu ifade etti. Yeme bozukluğu olan Anoreksiya Nervoza hastalığı hakkında bilgiler veren Uzm. Psikolog Denizgil hastalığın, kişinin vücut algısının bozulması ve bunun akabinde kendini kilolu sanma durumu olduğunu belirtti.

“ISRARLA KİLO VERMEYE DEVAM ETME İSTEĞİ HASTALIĞIN BELİRTİSİ OLABİLİR”

Anoreksiya Nervoza’nın kişilerin kilo vermeye kendi iradesi ile başlayıp daha sonra bunu ısrarla sürdürmesi durumu olduğunu belirten Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil, “Bir kişiye Anoreksiya Nervoza tanısı konması için kişinin normal ölçülerdeki kilosunu devam ettirmeyi kabul etmemesi, yaptığı diyetin ardından kendi kendini kusturması, yoğun egzersiz ve spor yapması, laksatif olarak adlandırılan müsli yiyecekler ve idrar sökücüler kullanarak kilo vermeye çalışması, kişinin beden ağırlığı normalden düşük olmasına rağmen kilo alımından son derece korkması ve bu korku yüzünden kilo kaybını artırması, kadınlarda görülen adet yoksunluğu veya kesilmesi gibi durumlar yaşaması gerekmektedir” diye konuştu.