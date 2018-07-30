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“Anoreksiya Nervoza hastalığının başlangıç yaşı 17”

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.07.2018 14:48 | Son Güncelleme

YEME bozukluğu hastalığı olan ve ergenlikte sıkça rastlanan anoreksiya nervozanın ölümcül bir psikiyatrik hastalık olduğunu ifade eden Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Uzman Psikoloğu Tuğçe Denizgil, “Hastalığın başlangıç yaşı 17 olarak kabul ediliyor.

“Anoreksiya Nervoza hastalığının başlangıç yaşı 17”

LEFKOŞA, (DHA)- YEME bozukluğu hastalığı olan ve ergenlikte sıkça rastlanan anoreksiya nervozanın ölümcül bir psikiyatrik hastalık olduğunu ifade eden Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Uzman Psikoloğu Tuğçe Denizgil, “Hastalığın başlangıç yaşı 17 olarak kabul ediliyor. 40 yaş sonrasındaki kişilerde hastalık genelde görülmüyor” dedi.

Anoreksiya Nervoza’nın, tüm psikiyatri hastalıkları arasında en ölümcül olanı olduğunu dile getiren Denizgil, düzenli tedavinin ardından sağlığına kavuşanların bulunduğunu ifade etti. Yeme bozukluğu olan Anoreksiya Nervoza hastalığı hakkında bilgiler veren Uzm. Psikolog Denizgil hastalığın, kişinin vücut algısının bozulması ve bunun akabinde kendini kilolu sanma durumu olduğunu belirtti.

“ISRARLA KİLO VERMEYE DEVAM ETME İSTEĞİ HASTALIĞIN BELİRTİSİ OLABİLİR”

Anoreksiya Nervoza’nın kişilerin kilo vermeye kendi iradesi ile başlayıp daha sonra bunu ısrarla sürdürmesi durumu olduğunu belirten Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil, “Bir kişiye Anoreksiya Nervoza tanısı konması için kişinin normal ölçülerdeki kilosunu devam ettirmeyi kabul etmemesi, yaptığı diyetin ardından kendi kendini kusturması, yoğun egzersiz ve spor yapması, laksatif olarak adlandırılan müsli yiyecekler ve idrar sökücüler kullanarak kilo vermeye çalışması, kişinin beden ağırlığı normalden düşük olmasına rağmen kilo alımından son derece korkması ve bu korku yüzünden kilo kaybını artırması, kadınlarda görülen adet yoksunluğu veya kesilmesi gibi durumlar yaşaması gerekmektedir” diye konuştu.

Şiddetli kilo kaybı yaşayan kişilerin yaşadıkları sağlık sorunlarını kabul etmeyip inkar etme eğiliminde bulunduklarını söyleyen Uzm. Psikolog, kişilerde Anoreksiya Nervoza hastalığının ortaya çıkış dönemlerinin genellikle ilk veya orta ergenlik dönemi olup, yapılan diyet döneminin hemen arkasından veya yoğun bir stres dönemi sonrasında görülmeye başlandığını belirtti. Anoreksiya Nervoza’nın başlangıç yaşının on yedi olarak kabul edildiğini söyleyen Denizgil, kırk yaş sonrasındaki kişilerde Anoreksiya Nervoza hastalığının görülmediğini belirtti.

“HASTALIK MUHAKKAK SAĞLIK MERKEZİNDE TEDAVİ EDİLMELİ”

Anoreksiya Nevroza’nın psikiyatri hastalıkları içinde en ölümcülü olduğunun altını çizen Denizgil, hastalığın muhakkak sağlık merkezinde tedavi edilmesi gerektiğini söyledi. Anoreksiya Nervoza hastalığının tedavi sürecinin uzun olduğunu hatırlatan Denizgil, “Tedavi süresince eski kötü alışkanlıklara geri dönüş ve gerilemeler olabilir. Bu hastalığa yakalanan kişilerin sorunu kendi başına çözmeye çalışmaması ve mutlaka uzman bir psikologdan yardım alması gerekiyor. Sabırlı ve düzenli tedavi sonrasında sağlığına kavuşan hastalar mevcuttur. Tedavi sağlıklı kiloya ulaşmayı, daha iyi hissetmeyi ve sağlıklı yeme alışkanlıkları edinilmesini sağlar. Anoreksiya hem fiziksel hem de duygusal bir problem olduğu için hastalar, doktor, diyetisyen ve bir ruhsal sağlık danışmanı tarafından uygulanan tedaviye daha olumlu cevap verir. Anoreksiya Nervoza’ya genellikle kaygı bozukluğu, panik bozukluk, takıntı zorlantı bozukluğu gibi diğer psikiyatrik hastalıklar da eşlik etmektedir. Dolayısıyla hastaların hem kaygı hem de takıntı gibi diğer var olabilecek psikiyatrik bozukluklarını da tedavi etmek gerekecektir.Eğer çocuğunuzda anoreksiya olduğunu düşünüyorsanız onunla konuşun. Endişe duyduğunuzu anlatın. Umurunuzda olduğunu anlamasını sağlayın. Kendiniz ve çocuğunuz için bir doktor veya danışmandan randevu alın” diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

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