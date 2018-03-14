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Antalya İl Sağlık Müdürü Hülür: "Şiddetin her türlüsüne karşıyız ve kınıyoruz”

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.03.2018 11:56 | Son Güncelleme

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Kemer ilçesinde aile hekimliğinde görevli doktorun hasta yakını tarafından şiddete maruz kalmasını kınadığını bildirdi.Yazılı açıklama yapan Hülür, "12 Mart 2018 Pazartesi günü Kemer Göynük Aile Sağlığı Merkezi 0715008 nolu Aile Hekimliği Birimi’nde görevli Dr.

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Kemer ilçesinde aile hekimliğinde görevli doktorun hasta yakını tarafından şiddete maruz kalmasını kınadığını bildirdi.
Yazılı açıklama yapan Hülür, "12 Mart 2018 Pazartesi günü Kemer Göynük Aile Sağlığı Merkezi 0715008 nolu Aile Hekimliği Birimi’nde görevli Dr. Şevket Adem Öztürk, hasta ve hasta yakını tarafından görevi başındayken şiddete maruz kalmış olup olayla ilgili Beyaz Kod bildirimi yapılarak jandarmaya haber verilmiştir" dedi.

"Kınıyoruz"
Olayın tüm sağlık camiasını derinden üzdüğünü kaydeden Hülür şu ifadelere yer verdi:
"Sağlık hizmeti, en değerli hizmetlerdendir. İnsan üstü bir özveri ve fedakarlık örneği göstererek 7 gün 24 saat halkımıza hizmet veren sağlık personellerimize sözlü veya fiziksel şiddet uygulayan kişi ve kişileri nefretle kınıyor, sağlık alanında halkımızın ve tüm dünyanın takdir ettiği gelinen noktayı hatırlatarak halkımızın bu konuda desteğini bekliyoruz. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü olarak bu tür olayların kurumumuz adına takipçisi olacağımızın önemle altını çiziyoruz. Sağlık çalışanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve bir daha böyle bir olayın yaşanmamasını temenni ediyoruz."

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