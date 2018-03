Antalya İl Sağlık Müdüründen ‘14 Mart Tıp Bayramı’ mesajı

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür,” 14 Mart Tıp Bayramının, sağlığımız için gece gündüz demeden büyük bir özveri ile çalışan, sağlığımızı bizden daha fazla düşünen, tüm sağlık çalışanlarına duymuş olduğumuz sevgi, saygı ve şükranlarımızı göstermek adına güzel ve anlamlı bir gündür.”dedi.

Antalya İl Sağlık Müdürü Dr.Ünal Hülür, “14 Mart Tıp Bayramı” dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

İnsanın en önemli zenginliğinin sağlığı olduğunun altını çizen Hülür, “ Çalışmamız, öğrenmemiz, üretime katkıda bulunabilmemiz için öncelikle sağlıklı olmamız gerekiyor. 14 Mart Tıp Bayramı, sağlığımız için gece gündüz demeden büyük bir özveri ile çalışan, sağlığımızı bizden daha fazla düşünen ve bunun için üstün çaba harcayan tüm sağlık çalışanlarına duymuş olduğumuz sevgi, saygı ve şükranlarımızı göstermek adına güzel ve anlamlı bir gündür.”dedi.

"Büyük bir aileyiz"

Hülür, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü olarak, “Bizler 16 devlet hastanesi, bunlardan biri Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, diğeri Alaeddin Keykubat Üniversitesi ile Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 27 özel hastane, Akdeniz ve Başkent Üniversitesi Hastaneleri olmak üzere 2 üniversite hastanesi, 21 tıp merkezi, 19 özel poliklinik, bakanlığımıza bağlı 5 semt polikliniği, 3 kamu, 3 özel ağız ve diş sağlığı merkezi, 763 aile sağlığı birimi, 56 acil sağlık hizmetleri istasyonu, diğer sağlık kuruluşları ve 15 bin sağlık çalışanı ile büyük bir aileyiz.”ifadelerine yer verdi.

"Sevgi hakim, şiddet uzak olsun"

Hülür mesajını şöyle tamamladı: “ Bir nefeslik sıhhatin bile değerinin ölçülemeyeceğinin bilinciyle sağlığın korunması ve geliştirilmesi için yılın her günü, her saati büyük bir sabır ve özveriyle çalışan başta ilimizde olmak üzere yurdumuzun dört bir köşesinde görevli hekiminden hemşiresine, tıbbi sekreterinden hizmetlisine kadar insan yaşamını her şeyin üstünde tutan ve kendini insanlığa adayan tüm sağlık çalışanlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, şiddetten uzak, sevginin hakim olduğu sağlıklı günler diliyor,14 Mart Tıp Bayramını içtenlikle kutluyorum.”