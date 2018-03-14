Antalya Tabipler Odası’ndan 14 Mart Tıp Bayramı toplantısı

Antalya Tabipler Odası Başkanı Adnan İş, sorunları ve talepleri olduğunu belirterek sağlıkta şiddetti önleyecek yasal tedbirler alınması gerektiğini vurguladı. 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında Antalya Tabipler Odası’nda toplantı düzenlendi. Antalya Tabipler Oda Başkanı Adnan İş, Tıp Bayramı demek yerine, Tıp Haftası demeyi tercih ettiklerini kaydetti. Sorunları ve talepleri olduğunu anlatan Başkan İş, sağlıkta şiddetti önleyecek yasal tedbirler alınması gerektiğini vurguladı. Sağlıkta şiddettin giderek tırmandığını dile getiren İş şöyle konuştu: "Son 5 yılda hekimlerin neredeyse yarısı şiddete uğradı. Buna rağmen yetkililer, gerekli ve yeterli önlemi almakta isteksiz davranıyorlar. Meclisimizden ve bakanlığımızdan hızla yasal tedbirler alınmasını bekliyoruz. Emekli hekim maaşları artık arttırılsın diyoruz. Emekli hekim maaşları hala yoksulluk sınırının çok altında, açlık sınırına yakın seyrediyor. 2 yıl önce emekli maaşlarını birazcık arttıracakları müjdesi verilmişti, 2 yıldır hala o bile yapılmadı. En son torba yasada ’hekimlere iyileştirme’ denildi, hala bir haber yok. Kamuoyunda, hekimler sürekli zam alıyor algısı oluşuyor. Emekli hekimler bin 400-3 bin TL arasında emekli maaşı alıyor. İşin kötüsü, kamuoyu bu gerçeği bilmiyor ve inanmıyor. Yargı ve emniyette benzer statüde olan kamu emekli maaşı ne kadar ise emekli hekim maaşının da en az o kadar olmasını talep ediyoruz."

ANTAHED konunun takipçisi

Antalya Aile Hekimler Derneği Başkanı Tayyar Asrık ise, sağlığa şiddettin her geçen gün arttığını kaydetti. 2 gün önce bir hekimin hastasını muayene ederken başka bir hastanın zorla içeriye girmeye çalıştığını ve hekime sözlü saldırıda bulunduğunu aktaran Asrık, "Hekime sözlü saldırıda bulunan hasta akşam mesai bitiminde arkadaşımızı silahla tehdit etti. Konuyla ilgili beyaz kod uygulamasını başlatmış olup, Antalya Aile Hekimleri Derneği olarak adli sürecin yakın takipçisi olacağız. Arkadaşımıza geçmiş olsun diyoruz ama biliyoruz ki geçmeyecek. Bugün ülkemizin en önemli sağlık sorunu, bulaşıcı hastalıklar, kanserler, kalp damar hastalıkları, solunum yolu hastalıkları değildir artık. Bugün ülkemizin en önemli sağlık sorunu sağlık çalışanlarına uygulanan şiddettir. Böyle giderse yakında hiç kimse hekim, hiç kimse sağlık çalışanı olmak istemeyecektir" dedi.

9 bin 977 çalışan sağlık çalışanı adalet arıyor

BIMER beyaz kod verilerine göre şiddete uğrayan ve mağdur olan 9 bin 977 sağlık çalışanının adalet arayışlarında bulunduklarını söyleyen Asrık, 5 bin 61 soruşturmanın ise devam ettiğini ifade etti. Asrık, "2013 yılında 10 bin 715 sağlık çalışanı; 2014 yılında 11 bin 174 sağlık çalışanı; 2015 yılında 12 bin 245 sağlık çalışanı; 2016 yılında 11 bin 367 sağlık çalışanı; 2017 yılının ilk 6 ayında ise 5 bin 347 sağlık çalışanı çeşitli şiddet olaylarına maruz kalmıştır. 2017’nin ilk 6 ayında şiddete maruz kalan toplam 5 bin 347 sağlık çalışanının yüzde 551 hekim, yüzde 37’si hekim dışı sağlık personeli, diğerleri ise idari personeldir" ifadelerini kullandı.