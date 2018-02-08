Antalya’da 9 bin 883 kişi sigara bırakma polikliniklerine başvurdu

Antalya’da 2017 yılı içerisinde sigara bırakma polikliniklerine başvuran 9 bin 883 kişiden 7 bin 507 kişi ilaç kullanarak, 2 bin 376 kişi ise danışmanlık hizmeti alarak sigarayı bıraktı.

Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü’nde vatandaşları sigarayı bırakmaya davet etti. Sigara kullanımının, halk sağlığını tehdit eden ve mücadele edilerek önlenmesi gereken bir sorun olduğunu ifade eden Hülür, "Aktif ve pasif sigara içiciliğinin ölümlere, hastalıklara, sakatlıklara neden olduğu, psikolojik ve maddi açıdan da kişi ve toplum sağlığını tehdit ettiği bilinen gerçeklerdir. İçinde 50’den fazla kanser yapıcı, 5 binden fazla kimyasal madde bulunan sigaraya bağlı hastalıklar nedeni ile her yıl milyonlarca insanımız hayatını kaybetmekte. Ülkemizde sigaraya karşı mücadelede, özellikle kamusal alanda sigara kullanımının önlenmesine yönelik ‘Tütün ve Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun’ önemli bir aşamadır. Tütün ürünlerini kullanmayan fakat tütün dumanına maruz kalan halkımızı özellikle genç, çocuk, hamile ve engelliler gibi risk gruplarını korumak, sigara içenlerin bu davranışlarını bırakmasını desteklemek, çocuklar ve gençler başta olmak üzere bireylerin sigara içmeye başlamalarını önlemek amacıyla yürürlüğe girmiştir" dedi.

Antalya’da tütün ve tütün ürünlerinin zararları ile ilgili çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü hatırlatan İl Sağlık Müdürü Hülür, "Kepez ve Muratpaşa Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM), Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, Kumluca Devlet Hastanesi, Alanya Devlet Hastanesi, Manavgat Devlet Hastanesi, Kepez Devlet Hastanesi, Korkuteli Devlet Hastanesi, Finike Devlet Hastanesi, Kemer Devlet Hastanesi, Serik Devlet Hastanesi ve Alanya Başkent Üniversitesi Hastanesi bünyesinde Sigara Bırakma Polikliniklerimiz hizmet vermekte" ifadelerini kaydetti.

9 bin 883 kişi sigarayı bırakmak için başvuruda bulundu

Ünal Hülür, "2017 yılında sigara bırakma polikliniklerimize 9 bin 883 kişi başvuruda bulundu. Vatandaşlarımıza ilaç tedavisi ve danışmanlık hizmeti sağlandı. Bunlardan 7 bin 507 kişi ilaç kullanarak, 2 bin 376 kişi de danışmanlık hizmeti alarak sigarayı bıraktı" dedi.