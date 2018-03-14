Antalya’da aile hekimine silah çekildi iddiası

Antalya’nın Kemer ilçesinde aile sağlığı hekimi, bir hastayı muayene ederken içeriye girdiği için uyardığı kişi tarafından silahla tehdit edildiğini iddia ederek savcılığa başvurdu. Olayla ilgili kuruluşlar inceleme başlatırken, meslek örgütleri de açıklama yapmak için ilgili makamlara başvurdu. Edinilen bilgiye göre olay Göynük Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi’nde meydana geldi. Aile Hekimi Dr. Şevket Adem Öztürk (49) önceki gün işyerinde hasta muayene ederken iddiaya göre, E.Y. (65) isimli şahıs içeriye girerek kendisiyle görüşmek istedi. Doktor, içeride hasta baktığını söyleyerek E.Y.’ye dışarı çıkmasını söyledi. İçerideki hasta çıktıktan sonra tekrar doktorun yanına gelen şahıs, iddiaya göre "sen beni tanımıyorsun, sana göstereceğim, senin işini bitireceğim" diyerek doktoru tehdit etti. Aynı akşam saat 17.00 sıralarında Aile Sağlığı Merkezinden çıkarak otomobiline yönelen doktora seslenen ve daha sonra yanına gelen E.Y., iddiaya göre üzerinden çıkardığı tabancaya mermi sürdükten sonra silahı doktora doğrulttu, daha sonra ateş etmeden uzaklaştı.

Doktor şikayetçi oldu

Jandarmayı arayarak uğradığı saldırıyı haber veren Dr. Şevket Adem Öztürk, önce jandarma karakolunda daha sonra da Kemer Cumhuriyet Savcılığında ifade vererek E.Y.’den şikayetçi oldu. Öztürk, olay yerinden uzaklaşan saldırganın, daha sonra jandarmaya oyuncak silah verdiğini ancak kendisine doğrulttuğu silahın gerçek olduğunu ileri sürerek olay yerindeki vatandaş ve esnafın da buna şahit olduğunu söyledi.

Karakolda tehdit

Dr. Öztürk, jandarmada ifade verdikten sonra karakolun içinde silah çeken şahsın oğlu olduğunu tahmin ettiği bir şahsın kendisini "doktor seninle görüşeceğiz" diye tehdit ettiğini ileri sürdü.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Antalya Halk Sağlığı Merkezi’nden bir heyetin, Kemer’e gelerek olayın geçtiği Göynük Aile Sağlığı Merkezinde inceleme yapacağı öğrenildi. Meslek örgütlerinin de konuyla ilgili kınama açıklaması yapmak üzere toplanmak için ilgili makamlara başvurdu.