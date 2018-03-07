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Antalyalı gazeteci, 10 yıldır uzattığı saçlarını lösemi tedavisi gören çocuklara bağışladı

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.03.2018 10:49 | Son Güncelleme

Antalya’da yaşayan gazeteci, yaklaşık 10 yıldır uzattığı saçlarını kemoterapi tedavisi nedeniyle saçları dökülen lösemili çocuklara peruk yapılması için bağışladı.Kanser hastalarının, tanı ve tedavi sırasında yaşadıkları psikolojik tahribatı azaltmayı hedefleyen Kanser Savaşçıları Derneğinin “Saçım Saçın Olsun” kampanyasına destek devam ediyor.

Antalya’da yaşayan gazeteci, yaklaşık 10 yıldır uzattığı saçlarını kemoterapi tedavisi nedeniyle saçları dökülen lösemili çocuklara peruk yapılması için bağışladı.
Kanser hastalarının, tanı ve tedavi sırasında yaşadıkları psikolojik tahribatı azaltmayı hedefleyen Kanser Savaşçıları Derneğinin “Saçım Saçın Olsun” kampanyasına destek devam ediyor. Antalya’da yerel bir televizyon kanalında kameraman olarak görev yapan Kadir Atalay, son günlerde gündemde olan “Saçım Saçın Olsun” kampanyası kapsamında 10 yıldır uzattığı saçlarını kestirme kararı aldı. Kuaförünün yolunu tutan Atalay, yaklaşık 30 santimetre kestirdiği saçlarını, kanser hastalarına peruk yapımında kullanılması için derneğe gönderdi.

"Yeter ki bir hastaya umut olsun"
Kadir Atalay, Kanser Savaşları Derneğinin başlattığı “Saçım Saçın Olsun” kampanyasını sosyal medya üzerinden öğrendiğini belirterek, bu anlamlı kampanyaya destek vermek için gönüllü olduğunu söyledi.
Bugüne kadar birçok ünlünün kanser hastalarına destek olmak için saçlarını bağışladığını dile getiren Atalay, "Benim de saçlarım 10 yıldır uzundu ve bu kampanyaya duyarsız kalmak istemedim. Hastalarımıza umut olmak için saçımı kestirmeye karar verdim. Saçım yeniden uzar, yeter ki ben kemoterapi nedeniyle saçları dökülen bir hastamıza moral verebileyim" dedi.
Kadir Atalay, 30 santimetre kestirdiği saçı derneğin İstanbul’daki merkezine kargo ile göndereceğini belirtti.

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