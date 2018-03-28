HABER

Antalya’ya gelen yabancı uyruklu öğrencide ’kızamık’ tespit edildi

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.03.2018 15:58 | Son Güncelleme

Antalya İl Sağlık Müdürü Dr.

Antalya’ya gelen yabancı uyruklu öğrencide ’kızamık’ tespit edildi

Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, kente gelen yabancı uyruklu bir öğrencide kızamık hastalığı tespit edildiğini söyledi.
İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, yurt dışından gelen bir öğrencide kızamık hastalığının tespit edilmesi üzerine acil tedaviye başlandığını kaydetti. Antalya’da kızamık hastalığının uzun süredir görülmediğini, kentin turizm bölgesi olması nedeniyle yurt dışı kaynaklı vakalara rastlandığını ifade eden Hülür, "Bu vakalardan aşısız veya eksik aşılı kişiler etkilenerek hasta olabilmekte. Sağlık Bakanlığı Kızamık Bilim Kurulu’nun önerileri çerçevesinde hareket edilerek hasta yakından takip edilmekte. Bu hastanın temas ettiği belirlenen kişilere aşı uygulandı. Şu an itibariyle halk sağlığı açısından endişe verecek bir durum söz konusu değil. Aşılama çalışması önlem amaçlı olup süreç büyük titizlikle takip edilmektedir" dedi.

'Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek''Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek'
İstanbul'da özel harekat destekli operasyon!İstanbul'da özel harekat destekli operasyon!
Rusya'ya büyük şok!Rusya'ya büyük şok!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

Öykü Serter rezil oldu!

Öykü Serter rezil oldu!

GetContact ve benzeri uygulamalar için BTK devrede!

GetContact ve benzeri uygulamalar için BTK devrede!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Pişmiş domates ve kabak çekirdeği prostata iyi geliyor!

Pişmiş domates ve kabak çekirdeği prostata iyi geliyor!

Sıkı bir diyet yapıyor ama kilo veremiyor musunuz? Sebebi bu olabilir!

Sıkı bir diyet yapıyor ama kilo veremiyor musunuz? Sebebi bu olabilir!

Saç dökülmesinin nedeni nedir? Bu hastalıkların habercisi olabilir!

Saç dökülmesinin nedeni nedir? Bu hastalıkların habercisi olabilir!

Gençlerde unutkanlığın nedeni ne? Bellek fonksiyon bozukluğu ne anlama geliyor?

Gençlerde unutkanlığın nedeni ne? Bellek fonksiyon bozukluğu ne anlama geliyor?

Asıl 30'lu yaşlarda kilo vermek gerekiyor!

Asıl 30'lu yaşlarda kilo vermek gerekiyor!

İnatçı yağlara karşı 4 yöntem!

İnatçı yağlara karşı 4 yöntem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.