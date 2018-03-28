Antalya’ya gelen yabancı uyruklu öğrencide ’kızamık’ tespit edildi

Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, kente gelen yabancı uyruklu bir öğrencide kızamık hastalığı tespit edildiğini söyledi.

İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, yurt dışından gelen bir öğrencide kızamık hastalığının tespit edilmesi üzerine acil tedaviye başlandığını kaydetti. Antalya’da kızamık hastalığının uzun süredir görülmediğini, kentin turizm bölgesi olması nedeniyle yurt dışı kaynaklı vakalara rastlandığını ifade eden Hülür, "Bu vakalardan aşısız veya eksik aşılı kişiler etkilenerek hasta olabilmekte. Sağlık Bakanlığı Kızamık Bilim Kurulu’nun önerileri çerçevesinde hareket edilerek hasta yakından takip edilmekte. Bu hastanın temas ettiği belirlenen kişilere aşı uygulandı. Şu an itibariyle halk sağlığı açısından endişe verecek bir durum söz konusu değil. Aşılama çalışması önlem amaçlı olup süreç büyük titizlikle takip edilmektedir" dedi.