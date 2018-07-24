HABER

Antibiyotik direnci üzerine yapılan çalışmalar YDÜ’ye ödül getirdi

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.07.2018 16:53 | Son Güncelleme

YAKIN Doğu Üniversitesi, Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) tarafından Antalya’da düzenlenen 7.

Antibiyotik direnci üzerine yapılan çalışmalar YDÜ’ye ödül getirdi

LEFKOŞA, (DHA)- YAKIN Doğu Üniversitesi, Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) tarafından Antalya’da düzenlenen 7. Türkiye EKMUD Uluslararası Kongresi’nde enterobakteriler ile antibiyotiklerin direnci üzerine sunduğu araştırma ile poster ödülü kazandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nedim Çakır önderliğinde, Doç. Dr. Kaya Süer, Yrd. Doç. Dr. Selin Özcem, Mikrobiyolog MsC Emrah Güler ve Doç. Dr. İlker Etikan’nın kongrede sunduğu ‘’Enterobacteriae’lerde GSBL salınımı ile beta-laktam dışı antibiyotiklerle çoklu direnç arasındaki ilişki’’ konulu araştırma poster ikincilik ödülü almaya hak kazandı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, günümüzde en önemli problemlerden birisi olan antibiyotik direncinin tüm dünyada hükmünü sürdürmekte olduğu belirtilerek, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji laboratuvarında üretilen Enterobakteri ailesinin üyelerinin salgıladıkları GSBL nedeni ile belli grup antibiyotiklerin kullanılamayacağı tüm hekimler tarafından bilindiği vurgulandı.

ANTİBİYOTİK DİRENCİ REÇETESİZ ANTİBİYOTİK SATIŞININ YAPILMASINDAN KAYNAKLI

Yapılan çalışmada mevcut dirençli antibiyotikler kullanılamayacağından, kullanılması mümkün olabilen alternatif antibiyotiklerin dirençleri araştırılmış olup florokinolon ve trimethoprim-sulfamethakzasol seçeneklerinde yüzde 66.4 oranında ve aminoglikozid grubu antibiyotiklerde yüzde 31 oranında dirençli bulundu.

Antibiyotik direncindeki artışın nedenlerinden birinin uzun yıllardır reçetesiz antibiyotik satışının olduğuna dikkat çekilen çalışmada, Nisan 2016 tarihinde ülkemizde reçetesiz antibiyotik satılamayacağına dair bir kanun çıkarıldığı anımsatılarak, reçetesiz antibiyotik satışının engellenmiş olmasının kağıt üstünde kalmayıp, pratikte de uygulanarak ilgili bakanlıklar tarafından takibinin titizlikle sürdürülmesinin önemli olduğu vurgulandı.

(FOTOĞRAF)

PARTNERİbo'dan Erol Köse'ye büyük şok!İbo'dan Erol Köse'ye büyük şok!
Diyabetik ayak nedir? Diyabetik ayak tedavisi nasıl olur? Diyabetik ayak belirtileri ve nedenleri nelerdir?Diyabetik ayak nedir? Diyabetik ayak tedavisi nasıl olur? Diyabetik ayak belirtileri ve nedenleri nelerdir?
“Tiroit nodülleri toplumun yüzde 50’sini etkiliyor”“Tiroit nodülleri toplumun yüzde 50’sini etkiliyor”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beyoğlu Sütlüce'de çöken binanın olduğu arazide 'Arda Turan' detayı

Beyoğlu Sütlüce'de çöken binanın olduğu arazide 'Arda Turan' detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması

Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade! 'Babamın mezarına gömdüm'

Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade! 'Babamın mezarına gömdüm'

Uçakta 'idrar' krizi! Kimseye aldırmadan külodunu sıyırdı ve...

Uçakta 'idrar' krizi! Kimseye aldırmadan külodunu sıyırdı ve...

Hatice'ye bikini pozlar yaradı! Teklif yağıyor!

Hatice'ye bikini pozlar yaradı! Teklif yağıyor!

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

İlginizi Çekebilir

Ameliyat sonrası ellerini paylaşan doktor sosyal medyayı salladı

Ameliyat sonrası ellerini paylaşan doktor sosyal medyayı salladı

Kalp rahatsızlığı belirtileri nelerdir?

Kalp rahatsızlığı belirtileri nelerdir?

Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Bir aylıkken kalp ameliyatı oldu! 30 dakika dondurup Defne bebeği hayata döndürdüler

Bir aylıkken kalp ameliyatı oldu! 30 dakika dondurup Defne bebeği hayata döndürdüler

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın büyük şok yaşadı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın büyük şok yaşadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diyabetik ayak nedir? Diyabetik ayak tedavisi nasıl olur? Diyabetik ayak belirtileri ve nedenleri nelerdir?

Diyabetik ayak nedir? Diyabetik ayak tedavisi nasıl olur? Diyabetik ayak belirtileri ve nedenleri nelerdir?

Sosyal medya doğru ve etkili kullanılıyor mu?

Sosyal medya doğru ve etkili kullanılıyor mu?

Yazın göz sağlığınız için 7 öneri! Eğer yazın göz kuruluğu yaşıyorsanız...

Yazın göz sağlığınız için 7 öneri! Eğer yazın göz kuruluğu yaşıyorsanız...

Cilt kanserine yakalanmak sandığınızdan çok daha basit! Cilt kanseri belirtileri nelerdir?

Cilt kanserine yakalanmak sandığınızdan çok daha basit! Cilt kanseri belirtileri nelerdir?

Burun estetiği ameliyatı algısı değişiyor!

Burun estetiği ameliyatı algısı değişiyor!

Tatilde göz sağlığınızdan olmayın!

Tatilde göz sağlığınızdan olmayın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.