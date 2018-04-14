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Antibiyotik kullanımı azaldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.04.2018 11:09 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 2011'de toplam 15 milyar lira olan ilaç harcamalarının yüzde 11'ini antibiyotikler oluştururken, bu rakam 2017'de yüzde 5'e düştü - 2011'de tüketilen 1,6 milyar kutu ilacın yaklaşık yüzde 13'ü antibiyotiklerden oluşurken, 2017'de yaklaşık 2 milyar kutu ilacın sadece yüzde 8,5'i antibiyotik oldu

YEŞİM SERT KARAASLAN - Akılcı antibiyotik kullanımı kapsamında yapılan düzenlemeler ve farkındalık çalışmaları sonucunda, 2011'de toplam 15 milyar lira olan ilaç harcamalarının yaklaşık yüzde 11'ini antibiyotikler oluştururken, bu rakam 2017'de yüzde 5'e düştü.

AA muhabirinin, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan aldığı bilgilere göre, Sağlıkta Dönüşüm ile birçok projenin hayata geçirilmesinin ardından akılcı antibiyotik kullanımına yönelik çeşitli çalışmalar da başlatıldı.

Bakanlık tarafından, Türkiye'de 2017'ye ilişkin antibiyotik kullanımı verileri belirlendi. Veriler, akılcı antibiyotik kullanımına ilişkin yürütülen çalışmaların başarılı sonuçlar verdiğini ortaya koydu.

Buna göre, 2011'de toplam 15 milyar lira olan ilaç harcamalarının yaklaşık yüzde 11'ini antibiyotikler oluşturdu. Bu rakam 2017'de yüzde 5'e düştü.

2011'de tüketilen 1,6 milyar kutu ilacın yaklaşık yüzde 13'ü antibiyotiklerden oluşurken, 2017'de 2 milyar kutu ilaçtan sadece yüzde 8,5'i antibiyotik oldu.

- Bin kişi başına düşen antibiyotik tüketim miktarı 35 birime indi

2011'de 42 birim olan "bin kişi başına düşen antibiyotik tüketim miktarı", 2017 yılında 35 birime düşerken, 2017'de 2016'ya göre antibakteriyel ilaçların kutu satış rakamlarında yaklaşık yüzde 15 azalma oldu.

- En çok antibiyotik Güneydoğu'da tüketiliyor

Bölgesel kullanım sıklığına ilişkin verilere göre, en çok antibiyotik, geçmiş yıllarda olduğu gibi Güneydoğu Anadolu Bölgesinde tüketildi. Bu bölgede, 2011'de antibiyotik bulunan reçete yüzdesi 53 iken son verilere göre bu rakam yüzde 42'ye düştü.

Karadeniz Bölgesi de 2011 yılında olduğu gibi 2016 yılında da antibiyotiğin en az kullanıldığı bölge olarak kayıtlara geçti. Karadeniz'de 2011'de yüzde 28 olan oran 2016'da yüzde 23,5'e düştü. En az antibiyotik kullanan il Artvin oldu. Artvin'i sırasıyla Edirne, Kastamonu, Yalova ve Ardahan izledi.

Mardin, en çok antibiyotik kullanan il olurken, Şanlıurfa, Şırnak, Diyarbakır ve Hakkari de Mardin'i takip eden diğer iller oldu.

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Anahtar Kelimeler:
antibiyotik ilaç harcamaları Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

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