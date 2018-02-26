Antibiyotik kullanmak bebeğe de zarar veriyor

Protez Uzmanı İlker Arslan, antibiyotik kullanımının bebeğe de zararlı olduğunu söyledi.
Dent Suadiye Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Protez Uzmanı İlker Arslan, “Ağız ve diş sağlığının devamlılığını sağlamak için ömür boyu etkili ve yeterli bir ağız ve diş bakımı gerekmektedir. Özellikle kadınlar, mensturasyon, gebelik, emzirme gibi dönemlerden ötürü daha özenli olmalıdır” dedi.
Gebelik öncesi ve gebelikte mutlaka ‘diş hekimi’ kontrolünden de geçilmesi gerektiğini belirten Arslan, “Gerekirse gebelik öncesinde, ilk 3 ayda ve 4 ila 6’ncı aylar arasında hekim tarafından temizlik yapılmalıdır. Anestezik madde kullanımının herhangi bir yan etkisi tespit edilmemiştir. İlaç gerekli görüldüğünde ise Kadın Doğum Uzmanı ile iletişim halinde karar verilmelidir. Antibiyotik kullanımı gerekir ise, penisilin ve türevleri en güvenli antibiyotiklerdir. Bebeğin diş sağlığı için bu dönemde tetrasiklin türevi antibiyotiklerden kaçınmak gerekir, aksi halde tetrasiklin renklenmesi dediğimiz sarı-kahverengi lekeler oluşacaktır” diye konuştu.
Anne ve bebeğin daha sağlıklı diş yapısı için, gebelik döneminde A,C,D vitaminleri, fosfor, kalsiyum bakımından zengin ve dengeli bir beslenmesi gerektiğini kaydeden Arslan, “Yine diş çürüklerinden korunmak için ara öğünlerde rafine gıdalar; kuru meyveler, karamel gibi yapışkan gıdalar, asitli içecekler tüketilmemesi önerilir. Süt ürünleri ve yağlı tohumların (fındık, yerfıstığı, badem) ara öğün olarak tüketilmesi, diş çürüğünden korunmada daha güvenli tercihler olur” açıklamalarında bulundu.
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