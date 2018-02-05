AquaPeel ile kırışıklıklara son

Uzman Estetisyen Neslim Güngen, AquaPeel uygulamasının cildi yenilenip ve gençleştirdiğini, gözle görülür kırışıklıkların, pigmentasyonların, akne ve daha fazlasının giderilmesini sağladığını, tıkanık gözeneklerin ve pürüzlü cildi hemen iyileştirdiğini söyledi.

Profesyonel Kalıcı Makyaj Uzmanı ve Uzman Estetisyen Neslim Güngen, “Ciltte istenilen etkiye göre, hazır solüsyonlar aşama aşama cilde basınçla verilirken aynı anda vakum etkisiyle ciltten geri çekiliyor. Bu teknoloji sayesinde hem cildin üzerindeki ölü derinin kaldırılması, gözeneklerin açılması ve cildin alt katmanlarının dezenfekte edilmesi hem de cildin bakım için kullanılan ürünlerden daha iyi faydalanabilmesi amaçlanıyor. Tek seferde temizleme, peeling, ekstraksiyon, hidrasyon ve antioksidan etkisi sağlanan AquaPeel, cerrahi olmayan, enjektörsüz bir işlem olduğu için kişiye herhangi bir rahatsızlık vermiyor” dedi.

"Aquapeel ile ciltteki ölü deri kaldırılır"

Aquapeel ile cilt bakımında öncelikle cildin, temizleyici solusyonlarla ozonlu buhara tutulduğunu ifade eden Uzm. Estetisyen Güngen, “Tüm müşterilerimize kendini prenses gibi hissettirmek adına; Sonrasında Aquapeel cihazı devreye girer. Basınç ve vakum bir arada kullanılır. Aşama aşama ciltte istenilen etkiye göre hazır solusyonlar basınçla cilde verilirken aynı anda vakum etkisiyle geri çekilir. Böylece cilt üzerindeki ölü derinin kaldırılması, gözeneklerin açılması ve cildin alt katmanlarının dezenfekte edilmesi sağlanmaya çalışılır. Tamamen cildin, bakım için kullanılan ürünlerden daha iyi faydalanabilmesi amaçlanır” açıklamalarında bulundu.