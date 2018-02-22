Sağlık teknolojilerinin konuşulduğu, “AR-GE ve Sağlık İnovasyonu Sempozyumu” Samsun İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda OMÜ Teknopark ve MEDİKÜM işbirliğiyle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda gerçekleştirildi.
Samsun İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda OMÜ Teknopark ve MEDİKÜM işbirliği ile AR-GE ve Sağlık İnovasyonu Sempozyumu gerçekleştirildi.
Vali Kaymak: “Gelişmiş toplum, sağlıklı bireylerle mümkündür”
Sempozyumunda bir konuşma gerçekleştiren Samsun Valisi Osman Kaymak, “Gelişmiş bir toplum, ancak sağlıklı bireylerle mümkündür. Toplumun sağlık durumu ile ekonomik düzeyi arasında yakın ilişkiler bulunmaktadır. Ülkemizde sağlık, bilim ve teknoloji ekosistemlerinin hep birlikte geliştirilmesi için kamu, üniversite, özel sektör işbirliğini test eden bu sempozyum arayıcılığıyla kıymetli sağlık araştırmalarının ilimizde desteğe hazır olan üniversitemiz, teknoloji transfer ofisiyle birlikte medikal kümelenmeyi etkin kullanması önem arz etmektedir. Bütün dünyada büyük atılım yapan Kore ve Finlandiya gibi ülkelere baktığınızda AR-GE ve inovasyona ayrılan pay ile üniversite-sanayi işbirliği göz çarpmaktadır. Son 30 yılda gelişen ve büyüyen Samsun medikal kümelenmesi ile çalışmalarımız sonuç vermiş Bafra’da Medikal OSB kurulmuştur. Ayrıca Samsun Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Mediclass A. Ş. kurulmuştur. İleri teknoloji tıbbi cihazlar üreterek, ülkemizin uluslararası alanda söz sahibi olması için sağlık araştırmacıları ile teknik birimler el ele vermek zorundalar. Bunlar yapılırken, üretilen ürünlerin içeride ve dışarıda kullanılabilmesi için kalıcı hale getirilmesi gerekiyor. Bu sempozyumun olumlu geçmesini umuyorum” dedi.
Prof. Dr. Kuran: “Sağlık sanayinde silah sanayindeki kadar başarılı değiliz”
Sağlık sektöründe sanayileşmenin ve teknolojinin önemine değinen OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, “Diğer sektörlerde olduğu gibi sağlık sektöründe de ihtiyaç duyduğumuz malzeme ve ekipmanları satın alabilirsiniz. Ülkemizde de uzun yıllar böyle yapıldı. Belli dönemlerde baktık ki taşıma suyla değirmen dönmüyor. Savunma sanayinde ihtiyacımız olduğu zaman dışarıdan alamıyorduk. Sonra kendi silahlarımızı kendimiz yaptık. Bugün savunma sanayinde birçok şeyi yapabiliyoruz. Sağlık sektöründe ise maalesef savunma sanayisindeki başarılarımızın yakınına dahi gelemedik. Türkiye, sağlık sektörüne ciddi paralar harcıyor. Bundan sonraki süreçte sağlıkta AR-GE’nin ürüne dönüşmesi bizim için elzemdir. Sağlıkta da artık bazı teknolojik gelişmeleri konuşur hale geldik. Umarım, bu sempozyum sağlık alanında önemli adımların atıldığı bir sempozyum olur” diye konuştu.
Oruç: "Sağlık ile teknoloji ortak bir dilde buluşmalıdır"
Sağlık teknolojilerine ve araştırmalarına büyük önem verdiklerini ifade eden Samsun Sağlık İl Müdürü Yrd. Doç. Dr. Muhammet Ali Oruç, “Ülkemizin sağlık sorunlarıyla mücadelemizde her geçen gün hızla artan hastalıklara karşın bilimsel araştırma ve çözüm yolları tek çıkış yolumuzdur. Gelişen teknoloji her zaman hastalıkların 1 adım önünde olmalıdır. Sağlık ile teknoloji ortak bir dilde buluşmalıdır. Bu da biz sağlık çalışanları ile diğer birimler ile yapılacak işbirliği ile olacaktır. Samsun’da hizmet veren 200’e yakın sağlık kuruluşu bulunuyor. Her biri çok sayıda hataya hizmet veriyor. Sempozyumun sağlık alanında olumlu geçmesini diliyorum” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından TÜSEB Genel Sekreteri Prof. Dr. Bayram Yılmaz, TÜSEB hakkında sunum gerçekleştirdi.
Sempozyum, konuşmaların ardından oturumlar ve sunumlarla devam etti.
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