AR-GE ve Sağlık İnovasyonu Sempozyumu

Prof. Dr. Kuran: “Sağlık sanayinde silah sanayindeki kadar başarılı değiliz”

Sağlık sektöründe sanayileşmenin ve teknolojinin önemine değinen OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, “Diğer sektörlerde olduğu gibi sağlık sektöründe de ihtiyaç duyduğumuz malzeme ve ekipmanları satın alabilirsiniz. Ülkemizde de uzun yıllar böyle yapıldı. Belli dönemlerde baktık ki taşıma suyla değirmen dönmüyor. Savunma sanayinde ihtiyacımız olduğu zaman dışarıdan alamıyorduk. Sonra kendi silahlarımızı kendimiz yaptık. Bugün savunma sanayinde birçok şeyi yapabiliyoruz. Sağlık sektöründe ise maalesef savunma sanayisindeki başarılarımızın yakınına dahi gelemedik. Türkiye, sağlık sektörüne ciddi paralar harcıyor. Bundan sonraki süreçte sağlıkta AR-GE’nin ürüne dönüşmesi bizim için elzemdir. Sağlıkta da artık bazı teknolojik gelişmeleri konuşur hale geldik. Umarım, bu sempozyum sağlık alanında önemli adımların atıldığı bir sempozyum olur” diye konuştu.

Oruç: "Sağlık ile teknoloji ortak bir dilde buluşmalıdır"

Sağlık teknolojilerine ve araştırmalarına büyük önem verdiklerini ifade eden Samsun Sağlık İl Müdürü Yrd. Doç. Dr. Muhammet Ali Oruç, “Ülkemizin sağlık sorunlarıyla mücadelemizde her geçen gün hızla artan hastalıklara karşın bilimsel araştırma ve çözüm yolları tek çıkış yolumuzdur. Gelişen teknoloji her zaman hastalıkların 1 adım önünde olmalıdır. Sağlık ile teknoloji ortak bir dilde buluşmalıdır. Bu da biz sağlık çalışanları ile diğer birimler ile yapılacak işbirliği ile olacaktır. Samsun’da hizmet veren 200’e yakın sağlık kuruluşu bulunuyor. Her biri çok sayıda hataya hizmet veriyor. Sempozyumun sağlık alanında olumlu geçmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından TÜSEB Genel Sekreteri Prof. Dr. Bayram Yılmaz, TÜSEB hakkında sunum gerçekleştirdi.

Sempozyum, konuşmaların ardından oturumlar ve sunumlarla devam etti.