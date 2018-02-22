Sağlık teknolojilerinin konuşulduğu, “AR-GE ve Sağlık İnovasyonu Sempozyumu” Samsun İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda OMÜ Teknopark ve MEDİKÜM işbirliğiyle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda gerçekleştirildi.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda OMÜ Teknopark ve MEDİKÜM işbirliği ile AR-GE ve Sağlık İnovasyonu Sempozyumu gerçekleştirildi.

Vali Kaymak: “Gelişmiş toplum, sağlıklı bireylerle mümkündür”

Sempozyumunda bir konuşma gerçekleştiren Samsun Valisi Osman Kaymak, “Gelişmiş bir toplum, ancak sağlıklı bireylerle mümkündür. Toplumun sağlık durumu ile ekonomik düzeyi arasında yakın ilişkiler bulunmaktadır. Ülkemizde sağlık, bilim ve teknoloji ekosistemlerinin hep birlikte geliştirilmesi için kamu, üniversite, özel sektör işbirliğini test eden bu sempozyum arayıcılığıyla kıymetli sağlık araştırmalarının ilimizde desteğe hazır olan üniversitemiz, teknoloji transfer ofisiyle birlikte medikal kümelenmeyi etkin kullanması önem arz etmektedir. Bütün dünyada büyük atılım yapan Kore ve Finlandiya gibi ülkelere baktığınızda AR-GE ve inovasyona ayrılan pay ile üniversite-sanayi işbirliği göz çarpmaktadır. Son 30 yılda gelişen ve büyüyen Samsun medikal kümelenmesi ile çalışmalarımız sonuç vermiş Bafra’da Medikal OSB kurulmuştur. Ayrıca Samsun Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Mediclass A. Ş. kurulmuştur. İleri teknoloji tıbbi cihazlar üreterek, ülkemizin uluslararası alanda söz sahibi olması için sağlık araştırmacıları ile teknik birimler el ele vermek zorundalar. Bunlar yapılırken, üretilen ürünlerin içeride ve dışarıda kullanılabilmesi için kalıcı hale getirilmesi gerekiyor. Bu sempozyumun olumlu geçmesini umuyorum” dedi.