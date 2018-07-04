“Ara öğünde bitter çikolata tüketerek sağlıklı ve formda kalın”

İSTANBUL, (DHA) - ÇİKOLATA, insanı mutlu eden, sosyalleştiren, bağışıklığını güçlendiren ve yaşlanma etkilerini geciktiren, özelikle kadınların vazgeçilmez tutkularından biridir. Envai çeşidi ve göz alıcı şekilleriyle her yaştan insanın görünce bile mutlu olduğu çikolatanın bitter halini bile ölçülü tüketmek gerekiyor. ‘7 Temmuz Dünya Çikolata Günü’ öncesinde bitter çikolatanın faydaları hakkına bilgi veren Memorial Wellness Beslenme Danışmanı Uzman Diyetisyen Yeşim Temel Özcan, “Bitter çikolata içinde yoğun olarak bulunan flavonoid güçlü bir antioksidandır, kansere, kalp hastalıklarına ve yaşlanmaya karşı mücadele eder. Serbest radikallere karşı vücudu koruyan bitter çikolata aynı zamanda mutluluk hormonu serotonin seviyesini artırmaktadır” dedi.

Çikolata denildiği zaman çikolatanın ham maddesi olan kakaodan bahsetmek gerektiğini söyleyen Uzm. Dyt. Yeşim Temel Özcan, “Kakao yoğun miktarda flavonoid içermektedir. Ve flavonoid oranı en yüksek çikolata, kakao oranı yüzde 70 olan bitter çikolatadır. Bitter çikolata içinde yoğun olarak bulunan flavonoid güçlü bir antioksidandır, kansere, kalp hastalıklarına ve yaşlanmaya karşı mücadele eder. Serbest radikallere karşı vücudu koruyan bitter çikolata aynı zamanda mutluluk hormonu serotonin seviyesini artırmaktadır. Hediye olarak ilk akla gelen seçenek olması ile çikolata ayrıca çok sosyal bir besindir insanı mutlu eder ve sosyalleştirir. Kakao aynı zamanda zengin bir magnezyum, kalsiyum ve potasyum kaynağı olduğu için her zaman yüzde 70 kakao oranına sahip bitter çikolatalar tercih edilmelidir” dedi.