Araç Devlet Hastanesi, yeni binasında hasta kabulüne başladı.

Kastamonu’nun Araç ilçesinde 2013 yılında yapımına başlanan ve geçtiğimiz günlerde tamamlanan Araç Devlet Hastanesi, yeni hizmet binasında hasta kabulüne başladı. 1953 yılından bu yana hizmet veren eski devlet hastanesi binasının artık taleplere cevap veremez hale gelmesi ile doğan yeni bir devlet hastanesi hizmet binası ihtiyacına binaen yapımına 2013 yılında başlanan ve elde olmayan çeşitli nedenlerle yapım süreci uzayan yeni hizmet binası ilçe halkının hizmetine başladı.

Araç Yeni Devlet Hastanesi binasının hizmete girişinden dolayı ilçe protokolü, hastaneyi ziyaret etti. Protokol, Başhekim Hasan Kepiçoğlu’ndan hastane hakkında bilgiler aldı. Protokol üyeleri hastaneye gelen vatandaşlarla sohbet ederek geçmiş olsun dileğinde bulundular.