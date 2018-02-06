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Araç Devlet Hastanesi’nin yeni hizmet binası hizmete açıldı

SAĞLIK HABERLERİ | 06.02.2018 11:11 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Araç ilçesinde Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan Araç Devlet Hastanesinin yeni hizmet binasında çalışmalar tamamlandı.

Araç Devlet Hastanesi’nin yeni hizmet binası hizmete açıldı

Kastamonu’nun Araç ilçesinde Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan Araç Devlet Hastanesinin yeni hizmet binasında çalışmalar tamamlandı. Binanın tamamlanmasıyla birlikte yeni hastane, ilçe halkına hizmet vermeye başladı.
Araç Devlet Hastanesi olarak 1953 yılından bu yana hizmet veren mevcut binanın artık ihtiyaca cevap veremez hale gelmesiyle günün gereksinmelerine uygun ve donanımlı yeni bir devlet hastanesi hizmet binası yapımına 2013 yılında başlandı. Hastanenin yapımına başlanmasına rağmen bazı sebeplerden ötürü süreç uzadı. Buna rağmen Araç Devlet Hastanesi, gelinen son aşamasında poliklinikler, servisler, idari birimler ve tüm unsurlarıyla hazır hale getirildi. Araç Devlet Hastanesi yeni hizmet binası çağın gerektirdiği tıbbi donanım ve hizmet kalitesiyle artık hizmete açılıyor.
Bu kapsamda TOKİ denetleme ekibi ve yüklenici firma yetkilileri, Araç Devlet Hastanesinde yaptıkları incelemeler sonrasında hizmete hazır halde olduğu tespit edildi ve hastanenin taşınmasına onay verdi. Hastanenin taşınmasıyla birlikte Araç Devlet Hastanesi, yeni hizmet binasında ilçe halkına hizmet vermeye başladı.

Araç Devlet Hastanesi’nin yeni hizmet binası hizmete açıldı

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