'Araç klimalarının yüzle teması yüz felcini tetikliyor'

BURSA, (DHA) - NÖROLOJİ Uzmanı Dr. Nurhan Şahinkaya, sıcak havalarda araç içi klima kullanımıyla ilgili uyarılarda bulundu. Şahinkaya, "Araç klimalarının soğuk şekilde yüzle teması yüz felcini tetikliyor. Sıcak havalarda soğuk çalışan klimaların yüzümüzle temasını engellemek gerekir" dedi.
Medicana Bursa Hastanesi Nöroloji uzmanı Dr. Nurhan Şahinkaya, yüz felcinin, yüzün tek tarafındaki kasların kullanılamadığı rahatsızlık olduğunu söyledi. Şahinkaya, "Yüz felcine en büyük sebep soğuk havanın yüzle temasıdır. Bu hastalığın ilk ismi 'şoför hastalığı' olarak adlandırıldı. Yapılan uzun araştırmalar ve deneyimler göstermiş ki şoförler hep aynı taraftan yüz felci geçiriyor. Artık günümüzde araç sürücüleri camdan gelen rüzgarla değil de araçlarda bulunan klimalarla yüzlerini temas ettiriyorlar" diye konuştu.
Araç içi klimaların kullanımına ilişkin uyarılarda bulunan Dr. Şahinkaya, şunları kaydetti:
"Araç klimalarının soğuk şekilde yüzle teması yüz felcini tetikliyor. Yüz felci kolay tedavi edilebilir bir hastalıktır. Bu hastalıkla gelen hastalarımıza biz ilaç tedavisiyle birlikte fizik tedavi başlatıyoruz. Buda hastalığın daha kolay tedavi edilmesini sağlıyor. Yüz felcinde erken tedavi çok önemlidir. Hastalar tedaviye ne kadar erken başlarsa o kadar iyi sonuç almak mümkündür. Vatandaşlar yüzünde bir kayma ve asimetri fark ettiği an bir an önce bir nöroloji uzmanına başvurarak tedaviye en kısa zamanda başlamalıdır. Yüz felcinden korunmak için kışın yüzün ve kulakların soğukla temasını engellemek gerekir. Sıcak havalarda ise soğuk çalışan klimaları yüzümüzle temasını engellemek gerekir."
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