Araştırma: Çocuğunuza sakinleşmesi için verdiğiniz yiyecekler yeme bozukluğuna yol açabilir

İngiltere'de yapılan bir araştırma, stresli ya da üzgün olduğunda daha fazla ya da daha az yemek yiyen çocukların, bu davranış biçimini kalıtsal olarak edinmediğini, ev ortamında geliştirdiğini ortaya koydu.

Londra Üniversitesi Akademisi tarafından yürütülen araştırmada, duygusal yeme bozukluğunun ana nedeninin ev ortamı olduğu kaydediliyor.

Araştırmaya göre, çocukların bu davranışı geliştirmesinin nedenlerinden biri, ebeveynlerin üzgün ya da stresli çocuklarını yatıştımak için onlara en sevdikleri yiyeceği vermeleri.

Ancak İngiltere'de yeme bozuklukları üzerine çalışan hayır kuruluşu Beat, çocukların yeme sorunları nedeniyle ailelerin suçlanmaması gerektiğini söylüyor.

Kuruluş, "Yeme bozuklukları çok karmaşık ruhsal hastalıklar ve hiçbir zaman tek bir nedeni olmuyor" diyor ve devam ediyor:

"Önceki araştırmalar bazı insanların genetik yapılarının onları yeme bozukluklarına daha açık hale getirdiğini ortaya koyuyor. Ve bu kişiler için stres ya da üzüntü en büyük tetikleyici olabiliyor."

'Duygusal yeme obezite için de risk faktörü'

Önde gelen araştırmacı Clare Llewellyn ise, "Duygusal yeme bozukluğu, gıda ile kurulan sağlıksız ilişkiye işaret ediyor" diyor.