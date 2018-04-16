Arifiye’de kalp sağlığı etkinliği düzenlendi

Arifiye İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından ‘Kalp Sağlığı Haftası’ nedeniyle bir etkinlik düzenlendi.

Arifiye İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından ‘Kalp Sağlığı Haftası’ nedeniyle, Arifiye Kent Meydanında bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Arifiye Kaymakamı Adem Yazıcı, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, Ak Parti Arifiye İlçe Başkanı Ali Başar ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Akdemir, Arifiye İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ayşın Kurban, Arifiye İlçe Müftüsü Mehmet Türkoğlu, Arifiye İlçe Jandarma Komutanı J.Bnb.Hamit Gençay Taşdemir, İlçe Emniyet Müdürü Tansu Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Gülaç, Halk Eğitim Müdürü Sabri Mercan, Arifiye Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Fatih Yeter ve Yönetim Kurulu Üyeleri, çeşitli kurum ve kuruluşların yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Programın açılış konuşmasını Arifiye İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ayşın Kurban yaptı. Kurban konuşmasında, "İçinde bulunduğumuz Kalp Sağlığı Haftası nedeniyle, kalp sağlığının korunmasına dikkat çekmek, bir algı yaratmak ve bilinçlendirmek düşüncesi ile bu etkinliği düzenledik. Etkinliklerimiz kapsamında; kalp sağlığına dikkat çeken broşür ve afişlerle, Halk Sağlığı Şube Müdürlüğümüzden gelen diyetisyenlerle sağlıklı beslenmeye dikkat çekerek, Yoğun programlarınız arasında, programımıza gösterdiğiniz ilgi nedeniyle hepinize teşekkür ediyor, mikrofonu İl Sağlık Müdürümüz Sayın Doç. Dr. Aziz Öğütlü’ye bırakıyorum" dedi.

İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü de konuşmasında, “Kalp, vücudumuzun en önemli organı. Hem maddi hem de manevi olarak çok önemli bir organımız. Hem vücudumuzu, hem de sevdiklerimizi taşıyor, hatta onlarla olan iletişimimizi sağlıyor. Söz gelimi, bizi üzdüklerinde Kalbimi kırdın diyoruz değil mi? Her şeyden önemlisi yedeği yok. Bu bakımdan kalp sağlığımıza dikkat etmeli, belirli aralıklarla check-up yaptırarak sonradan oluşabilecek kalp rahatsızlıklarımız hakkında bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Çünkü genç yaşta yaşanan ani kalp rahatsızlıklarının temelini, fizyolojik nedenler kadar çağımızın hastalığı olan stres de oluşturuyor. Ben sözü fazla da uzatmadan, bu etkinliklerin düzenlenmesinde bizlerden desteğini esirgemeyen, Arifiye Belediye Başkanımız Sayın İsmail Karakullukçu’ya teşekkür ediyor, kendisini kürsüye davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu ise, “Kalp Sağlığımıza dikkat çekmek amacıyla İlçe Sağlık Müdürümüz Sayın; Dr. Ayşın Kurban ve ekibine, böyle güzel bir program düzenledikleri için çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bir çoğumuz, kısa bir süre önce görüştüğümüz eşimizi, dostumuzu ani bir kalp krizi sonucu kaybetmişsizdir. Toplumumuzda, Kalp Sağlığı bilincinin yerleşmesi, yaşabilecek üzücü olayların önüne geçecektir" dedi.

Konuşmasının ardından, Arifiye Kaymakamı Adem Yazıcı, Prof. Dr. Ramazan Akdemir’e, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu da İl Sağlık Müdürü Doç Dr. Aziz Öğütlü’ye çiçek takdim etti.