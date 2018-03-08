Arkadaşına kadınlar gününde böbreğini bağışladı

İzmir’de “Dost kara günde belli olur” dedirten iki kadının dayanışması, hem 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hem de Dünya Böbrek Günü’nde böbrek kardeşliğine dönüştü.

İzmir’de yaşayan bir çocuk annesi Derya Özdemir, diyalize bağlı eski iş arkadaşı Filiz Doğan Bilgin’e bir böbreğini bağışladı. Doğuştan Vezikoüreteral Reflü (VUR) hastası olan 24 yaşındaki Filiz Doğan Bilgin, yüksek tansiyon nedeniyle gittiği hastanede böbrek yetmezliğinin olduğu ortaya çıktı. Ailesinde uygun donör bulamayınca, 3 yıl diyaliz makinesine bağlı kaldı. Ümitlerinin tükenmeye başladığı an 10 yıllık arkadaşı Derya Özdemir kendisine umut oldu. Hastalık yüzünden farklı şehirlerde yaşayan ve hastalık yüzünden görüşemeyen iki iyi arkadaş, hem 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hem de Dünya Böbrek Günü’nde böbrek kardeşi oldu. İki arkadaş artık istedikleri an birbirlerinin yanında olabilmenin mutluluğunu yaşıyor.

“Kadınlar ölmesin”

Arkadaşına böbreğini bir saniye bile düşünmeden verdiğini anlatan Derya Özdemir (31), “Düşündüğümden daha kolay geçti. Korkularım vardı ama umduğum gibi değil çok rahat ve çok başarılı. Kendimi de çok iyi hissediyorum. Arkadaşımla da görüştüm onun da keyfi yerinde ve gayet iyi. Daha da iyi olacağız inşallah. Ben gerçekten içimden gelen ve gönlümden ne geçiyorsa onu yaptım. Korkularım vardı tabi ki ama bunu yendim. Türkiye’de bu kadın cinayetlerinin çok fazla arttığı bu dönemde inşallah bir nebze de olsa insanların gönlüne ruhuna ilişmiş olurum inşallah. Kadınlar ölmesin” dedi.