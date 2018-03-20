Aromaterapide reçete dönemi

Medipol Üniversitesi tarafından açılan 14 haftalık Aromaterapi Eğitim Programı hekim ve eczacıların tarafından yoğun ilgi gördü. Eğitmenler arasında yer alan Uzm. Eczacı Hülya Kayhan, tıbbi aromaterapi ürünlerinin doktorlar tarafından reçete edilmeye başlandığını, bunun sevindirici bir gelişme olduğunu söyledi.

İstanbul Medipol Üniversitesi tarafından düzenlenen Anatomi, Fizyoloji, Farmakoloji bölümlerinden öğretim üyeleri ve Uzm. Eczacı Hülya Kayhan’ın derslerine girdiği Aromaterapi Eğitim Programı yoğun ilgi görüyor. Şubat ayı boyunca süren eğitimlerde aromaterapide ilaçların etkilediği organlar, hazırlanan formüllerin hesaplanması, nasıl bir yaklaşımla hazırlandığı, hangi aktif bileşenlere bakılması gerektiği gibi bilgilerin anlatıldı. Yine eğitimlerde anatomi ile ilgili güncel bilgiler de verildi.

Türkiye genelinde eczacılar ve doktorlar, diş hekimlerinin katıldığı aromaterapi eğitimleri düzenlediklerini belirten Kayhan, “Aromaterapi konusuna eczacılarımızın, doktorlarımızın ve halkımızın ilgisi her geçen gün artıyor. İlginin artması ve aromaterapinin gerek eczacılarımız gerekse doktorlarımız tarafından tedavi aşamalarında kullanılması bizi mutlu ediyor. Eğitim alan doktorlar, tıbbi aromaterapi ürünlerini reçete etmeye başladı. Bu gelişmenin halk sağlığı ve koruyucu hekimlik açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

Çalışmanın Eğitim Koordinatörü Ecz. Emin Olgun, programlara eczacı, hekim, diş hekimi ve veterinerlerin yoğun ilgi gösterdiği söyledi. Şubat ayındaki eğitimlere ilginin yoğun olduğunun altını çizen Olgun, “Aromaterapide ilacı formül olarak hazırlayan tek meslek grubu eczacılardır. Hekim hastayı muayene eder, doğru teşhisi koyar ve reçetesini düzenler. Eczacı ise bu reçeteyi doz açısından kontrol eder. Reçetedeki ilaçları hazırlar. Hastaya anlayacağı dille nasıl kullanacağını, kullanırken nelere dikkat edeceğini anlatır ve ilaçlarını teslim eder” diye konuştu.