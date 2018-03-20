HABER

Aromaterapide reçete dönemi

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.03.2018 11:41 | Son Güncelleme

Medipol Üniversitesi tarafından açılan 14 haftalık Aromaterapi Eğitim Programı hekim ve eczacıların tarafından yoğun ilgi gördü.

Aromaterapide reçete dönemi

Medipol Üniversitesi tarafından açılan 14 haftalık Aromaterapi Eğitim Programı hekim ve eczacıların tarafından yoğun ilgi gördü. Eğitmenler arasında yer alan Uzm. Eczacı Hülya Kayhan, tıbbi aromaterapi ürünlerinin doktorlar tarafından reçete edilmeye başlandığını, bunun sevindirici bir gelişme olduğunu söyledi.
İstanbul Medipol Üniversitesi tarafından düzenlenen Anatomi, Fizyoloji, Farmakoloji bölümlerinden öğretim üyeleri ve Uzm. Eczacı Hülya Kayhan’ın derslerine girdiği Aromaterapi Eğitim Programı yoğun ilgi görüyor. Şubat ayı boyunca süren eğitimlerde aromaterapide ilaçların etkilediği organlar, hazırlanan formüllerin hesaplanması, nasıl bir yaklaşımla hazırlandığı, hangi aktif bileşenlere bakılması gerektiği gibi bilgilerin anlatıldı. Yine eğitimlerde anatomi ile ilgili güncel bilgiler de verildi.
Türkiye genelinde eczacılar ve doktorlar, diş hekimlerinin katıldığı aromaterapi eğitimleri düzenlediklerini belirten Kayhan, “Aromaterapi konusuna eczacılarımızın, doktorlarımızın ve halkımızın ilgisi her geçen gün artıyor. İlginin artması ve aromaterapinin gerek eczacılarımız gerekse doktorlarımız tarafından tedavi aşamalarında kullanılması bizi mutlu ediyor. Eğitim alan doktorlar, tıbbi aromaterapi ürünlerini reçete etmeye başladı. Bu gelişmenin halk sağlığı ve koruyucu hekimlik açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.
Çalışmanın Eğitim Koordinatörü Ecz. Emin Olgun, programlara eczacı, hekim, diş hekimi ve veterinerlerin yoğun ilgi gösterdiği söyledi. Şubat ayındaki eğitimlere ilginin yoğun olduğunun altını çizen Olgun, “Aromaterapide ilacı formül olarak hazırlayan tek meslek grubu eczacılardır. Hekim hastayı muayene eder, doğru teşhisi koyar ve reçetesini düzenler. Eczacı ise bu reçeteyi doz açısından kontrol eder. Reçetedeki ilaçları hazırlar. Hastaya anlayacağı dille nasıl kullanacağını, kullanırken nelere dikkat edeceğini anlatır ve ilaçlarını teslim eder” diye konuştu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın eşinden şok ifadeler!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın eşinden şok ifadeler!

ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü

ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü

'Çiftlik Bank’a kayyum olarak beni atayın'

'Çiftlik Bank’a kayyum olarak beni atayın'

e-Devlet'in yeni uygulaması ortaya çıktı! Mutlaka sorgulayın

e-Devlet'in yeni uygulaması ortaya çıktı! Mutlaka sorgulayın

AK Parti'de devrim gibi karar! İşte 2019 seçimi bombası

AK Parti'de devrim gibi karar! İşte 2019 seçimi bombası

İnanılmaz görüntüler: Sevgilisiyle beraber olan kadını tekme tokat dövdü!

İnanılmaz görüntüler: Sevgilisiyle beraber olan kadını tekme tokat dövdü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yaşlıdır unutur demeyin!

Yaşlıdır unutur demeyin!

Yaş ayrımı gözetmiyor! Çocuklarınız risk altında

Yaş ayrımı gözetmiyor! Çocuklarınız risk altında

Cep telefonu kullanırken bunlara dikkat edin! Mutlulukla ilişkili!

Cep telefonu kullanırken bunlara dikkat edin! Mutlulukla ilişkili!

Bu 6 hatadan gözlerinizi sakının!

Bu 6 hatadan gözlerinizi sakının!

Mutluluk veren 5 önemli besin!

Mutluluk veren 5 önemli besin!

Mide küçültme ameliyatı geçiren hastaların ruhsal değimi nasıl etkileniyor?

Mide küçültme ameliyatı geçiren hastaların ruhsal değimi nasıl etkileniyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.